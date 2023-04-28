Благоустройство возле четырех станций БКЛ московского метро завершится до сентября 2023 года

У станций метро создается комфортное пространство.

Благоустройство территорий возле станций метро включает в себя не только создание парковок, тротуаров, установка лавочек и фонарей, но и строительство детских и спортивных площадок, амфитеатров и так далее.

Так, до конца лета в Москве приведут в порядок участки около четырех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о территориях, возле "Кленового бульвара", "Нагатинского Затона", "Текстильщиков" и "Марьиной Рощи". В этих местах сделают пешеходные зоны и общественные пространства.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, линии электропередач возле станций "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Текстильщики" были убраны в кабельную канализацию в рамках программы "Чистое небо".

Нельзя не заметить, что пешеходная часть улиц, располагающихся рядом со станциями, стала значительно шире и удобнее. Покрытия обновлены как у тротуаров, так и у проезжей части, а также на въездах во внутренние дворы. Там же продолжили дополнительные водосточные сети.

В настоящий момент ведется установка энергоэффективных фонарей. Опоры контрастного освещения появятся на пешеходных переходах. Ближе к завершению работ там высадят деревья и кустарники, а еще – начнут укладывать газоны.

Устройство кабельной канализации и дополнительных сетей водостока еще продолжается возле станции "Марьина Роща". Там же пока не завершены работы по замене покрытый тротуаров и проезжей части. А вместо пустыря на Сущевском Валу (раньше там был гостиничный комплекс "Волга") будет место для занятий спортом и отдыха. Этот участок станет новой точкой притяжения.

Возле "Нагатинского затона" создадут прогулочный маршрут возле воды вдоль Коломенской улицы. Там установят лавочки, появится пространство со сценой, детская площадка и место для воркаута. "Полностью завершим работы до сентября", – проинформировал Петр Бирюков.

Также сообщалось о том, что в Нагатинском затон построят дорогу в рамках программы реновации. Подробнее об этом писали "Дни.ру".