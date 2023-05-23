В жилом комплексе на западе Москвы появится зона отдыха с естественным солярием

Умер муж Дианы Гурцкая Тесты Волочкова разделась в Кремле Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Вторник 23 мая

00:21Эзотерик назвал самые опасные подарки для человека 21:44"Большая радость": мелкое хулиганство Хабенского вызвало восторг в культурной среде 21:22"Что может быть лучше?": мастер по вызову умаслил Гузееву в день рождения 21:01"Все у нее супер": Кабаева удостоилась высшей похвалы 20:41"Будет артисткой": Эммануил Виторган о будущем трехлетней дочери 20:03"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды 19:05Бузова подсела на препараты: врачи заявили о ее состоянии 18:31Что привело к драке? Волочкова раскрыла переписку с бывшим 18:06"Иди сюда ***": сорвавшийся на мат Рома Зверь начал потасовку в баре из-за надоедливых фанатов 16:30Молодая жена Петросяна нахамила подписчикам из-за фото 16:00Собчак отреагировала на скандальное интервью Васильевой: актриса назвала ее "ведьмой" и "дьяволом" 15:20"Было безумно приятно": SHAMAN рассказал об отношениях с Полуниным 14:41На Моргенштерна* завели дело за нарушение деятельности иноагента 14:00"Говорила ложь": Миронова вступилась за оскорбленного словами Васильевой Галкина* 13:40Выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки 13:20Это убьет ваши зубы: стоматолог про вредящие красивой улыбке привычки 13:04Ирина Шейк появилась на красной дорожке в Каннах в одних трусах 12:40"С высокой степенью вероятности": родившая Орлова заговорила о третьем ребенке 12:20Вид на кладбище и скрытые собственники: Как выбрать хорошую квартиру без подвохов 12:00Ивлеева, Баста, Ургант, Орбакайте: названы возможные спонсоры Украины и ВСУ 11:40Похорошевшая Понаровская предстала перед публикой после пластики 11:20Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 11:00"Не пускают": оскандалившуюся Боню сняли у элитного отеля в Каннах 10:40Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем 10:20Волочкова задолжала почти 400 тысяч рублей после проигрыша в суде 10:00Полуобнаженная Ольга Бузова в бассейне показала изменившуюся фигуру в купальнике 09:40В Подмосковье четверо рабочих погибли в коллекторе 09:20В Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц 09:00Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского 08:40Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках 08:20"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына 08:00Где искать доступные квартиры в ЦАО 06:05Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья 04:17"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты 02:04Рак легких: при каких условиях возрастает риск болезни 00:01Ученые выявили новый для России вид клещей 21:21"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью 20:02"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой 18:32"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву 17:00"Может довести вас до суда": Ксения Бородина готова бороться за свои честь и достоинство 16:40"Жизнь – жестокая штука": юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу 16:20Васильева в новом интервью сравнила Собчак со змеей 16:20Как выбрать квартиру на вторичном рынке: нюансы и подробности 16:00"Никогда не думала, что она умная": Васильева назвала Пугачеву очень глупым человеком 16:00Собчак пошутила после скандала с Боней, снятой в туалете со звездой Голливуда 15:40"Умрет не своей смертью": Зеленскому предрекли страшный исход 15:20"Была попытка вербовки": Журналист вывел на чистую воду банду Гордона* 15:00Ставшая бабушкой Малышева рассказала о смерти ребенка 14:40Шукшина раскритиковала Мясникова за продажность 14:20Как улучшить шумоизоляцию в квартире
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В жилом комплексе на западе Москвы появится зона отдыха с естественным солярием

В жилом комплексе на западе Москвы появится зона отдыха с естественным солярием

Летом там можно будет загорать, а в другие времена года – просто отдыхать.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в районе Дорогомилово появится открытая площадка с зоной естественного солярия. Ее создадут в рамках строительства жилого комплекса на набережной Москвы-реки. Зона отдыха будет в непосредственной близости от смотровой площадки.

По словам заммэра, там высадят невысокие клены, которые создадут легкую тень, сделают живую изгородь из хвойных деревьев и кустарников. По периметру солярия установят широкие деревянные лежаки. На них можно будет разместиться даже вдвоем, никому тесно не будет.

Загорать, конечно, можно будет только летом. В остальные времена года эта площадка станет отличным место для отдыха.

Председатель столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Анастасия Пятова добавила, что, кроме открытого солярия, в этой зоне отдыха сделают:

  • японский сад;
  • место для медитаций с зеркальным прудом;
  • пространство для проведения мероприятий;
  • две площадки для детей разных возрастов;
  • воркаут-площадку.

"Это не единственная зона отдыха, которая появится в жилом комплексе. На крышах каждого из пяти корпусов на высоте 180 метров застройщик планирует создать общественное пространство, поделенное на несколько тематических зон", – отметила Пятова.

По словам председателя Москомстройинвеста, там создадут двор-парк. На его территории высадят полтысячи деревьев-крупномеров. Также благоустроят набережную.

Мэр Москвы Сергей Собянин не раз говорил о необходимости создания комфортной и безопасной городской среды. "Это одна из основных задач, стоящих перед столичными властями", – сказала Пятова. Мол, застройщики пристально следят за тем, чтобы общественные пространства были благоустроены. Такие места становятся доступными не только жителям рядом находящихся домов, но и абсолютно всем горожанам.

В прошлом году сообщалось о том, что в Дорогомилове построят зону отдыха в стиле экофутуризма. Подробно об этом писали "Дни.ру".

23 мая 2023, 19:18
Фото: проектное решение / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

По теме

В САО к заселению готовят шесть новостроек по программе реновации

Началось благоустройство территории у строящейся станции метро "Лианозово"

В Некрасовке начали строить детско-взрослую поликлинику с травмпунктом и отделением стоматологии

В Некрасовке начали строить детско-взрослую поликлинику с травмпунктом и отделением стоматологии
Площадь здания поликлиники составит примерно 13 тысяч квадратных метров. Новые поликлиники возводятся преимущественно в новых микрорайонах Москвы, рядом с домами, строящимися по программе реновации, а также там, где существующие поликлиники пришли в негодность и не подлежат реконструкции.

В САО к заселению готовят шесть новостроек по программе реновации

В САО к заселению готовят шесть новостроек по программе реновации
В Северном административном округе Москвы готовят к заселению шесть домов, возведенных по программе реновации. Новостройки расположены в районах Бескудниковский, Головинский и Дмитровский.

В составе нового ЖК в Нижегородском появится образовательный комплекс

В составе нового ЖК в Нижегородском появится образовательный комплекс
В районе Нижегородский на юго-востоке столицы началось строительство образовательного комплекса на 400 мест. Образовательный комплекс строится в составе нового жилого района.

Инвесторы построят в Москве две поликлиники

Инвесторы построят в Москве две поликлиники
Новые полклиники суммарно смогут принимать за смену 720 человек. Власти Москвы активно занимаются развитием системы здравоохранения, реализуя в городе масштабную программу модернизации поклонник.

Инвестор отреставрирует часть городской усадьбы Шубиных в Москве

Инвестор отреставрирует часть городской усадьбы Шубиных в Москве
Победителю торгов будут предоставлены помещения общей площадью 422 квадратных метра. Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для сохранения исторической архитектуры города.

Выбор читателей

22/05ПндСмерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 23/05ВтрПеренесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 22/05ПндПил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 22/05Пнд"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 22/05Пнд"Жизнь – жестокая штука": юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу 22/05Пнд"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям