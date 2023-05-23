В жилом комплексе на западе Москвы появится зона отдыха с естественным солярием

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в районе Дорогомилово появится открытая площадка с зоной естественного солярия. Ее создадут в рамках строительства жилого комплекса на набережной Москвы-реки. Зона отдыха будет в непосредственной близости от смотровой площадки.
По словам заммэра, там высадят невысокие клены, которые создадут легкую тень, сделают живую изгородь из хвойных деревьев и кустарников. По периметру солярия установят широкие деревянные лежаки. На них можно будет разместиться даже вдвоем, никому тесно не будет.
Загорать, конечно, можно будет только летом. В остальные времена года эта площадка станет отличным место для отдыха.
Председатель столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Анастасия Пятова добавила, что, кроме открытого солярия, в этой зоне отдыха сделают:
- японский сад;
- место для медитаций с зеркальным прудом;
- пространство для проведения мероприятий;
- две площадки для детей разных возрастов;
- воркаут-площадку.
"Это не единственная зона отдыха, которая появится в жилом комплексе. На крышах каждого из пяти корпусов на высоте 180 метров застройщик планирует создать общественное пространство, поделенное на несколько тематических зон", – отметила Пятова.
По словам председателя Москомстройинвеста, там создадут двор-парк. На его территории высадят полтысячи деревьев-крупномеров. Также благоустроят набережную.
Мэр Москвы Сергей Собянин не раз говорил о необходимости создания комфортной и безопасной городской среды. "Это одна из основных задач, стоящих перед столичными властями", – сказала Пятова. Мол, застройщики пристально следят за тем, чтобы общественные пространства были благоустроены. Такие места становятся доступными не только жителям рядом находящихся домов, но и абсолютно всем горожанам.
В прошлом году сообщалось о том, что в Дорогомилове построят зону отдыха в стиле экофутуризма. Подробно об этом писали "Дни.ру".