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С начала 2023 года в Москве отремонтировали свыше двух тысяч подъездов жилых домов

С начала 2023 года в Москве отремонтировали свыше двух тысяч подъездов жилых домов
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Подъезды ремонтируют специалисты комплекса городского хозяйства.

В течение 2023 года в российской столице приведут в порядок примерно 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, говорится на официальной сайте мэра Москвы. В сообщении приводятся слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, который отметил: к сегодняшнему дню отремонтировано свыше двух тысяч подъездов.

Ремонтом занимаются специалисты комплекса городского хозяйства. Они красят входные группы, потолки и стены. Это, по словам Бирюкова, входит в обязательный перечень работ. Если необходимо, также ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, меняют таблички этажности и осветительные приборы.

Кроме того, специалисты убирают электрическую проводку в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, а также другие поврежденные элементы и конструкции.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится под особым контролем, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений", – сказал заммэра.

О том, когда начнется ремонт, жителям многоквартирных домов сообщают заранее. Эта информация появляется на информационных стендах и в местах общего пользования.

Вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, горожане могут задать, обратившись в единый диспетчерский центр (ЕДЦ). Можно позвонить по телефону горячей линии (+7 495 539 53 53), оставить заявку онлайн в сервисе "Вызов мастера" на www.mos.ru или мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Электронный дом. Москва".

В ЕДЦ можно вызвать мастера для ремонта внутриквартирного оборудования или сообщить о неполадках в системах водоснабжения, отопления, канализации и электричества. С начала 2023 года обравшиеся в единый диспетчерский центр москвичи оставили свыше 1,47 миллиона заявок. Каждый день ЕДЦ получает в среднем по 16 тысяч заявок. 80% обращений решаются в тот же день. Об этом рассказывал руководитель столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.


22 мая 2023, 18:39
Фото: Ю. Иванко / www.mos.ru
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