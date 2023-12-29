В Москве ввели в эксплуатацию спорткомплекс "Ника"

Объект общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров оборудован 25-метровым бассейном и другими тренировочными площадками.



С 2011 года количество москвичей, занимающихся спортом, увеличилось более чем в два раза, потому что современные спортивные объекты – от тренажерных площадок до многофункциональных ФОКов – усилиями столичных властей стали доступнее для жителей всех районов города.

Так, в Москве введен в эксплуатацию очередной спортивный комплекс. Он красноречиво носит имя древнегреческой богини победы – "Ника". Объект расположен в Таганском районе по адресу: Волжский бульвар, владение №8.

Об этом рассказал председатель столичного комитет государственного строительного надзора Антон Слободчиков. По его словам, для посетителей спортивного центра организованы 25-метровый бассейн, тренажерный зал и другие площадки для занятий.

"В комплексе общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров оборудован игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным амортизационным напольным покрытием, снижающим нагрузку на позвоночник во время прыжков, а также зрительскими трибунами на 300 мест", – отметил чиновник.

Кроме того, в спорткомплексе "Ника" доступны конференц-зал, тренерские, комнаты для инвентаря, раздевалки, блок административных помещений, медпункт с кабинетом врача и буфет.

Специалисты установили в здании лифт грузоподъемностью тысяча килограммов. Для маломобильных граждан они создали безбарьерную среду со входами на уровне земли, пандусами, пожаробезопасными зонами, системами звуковой, визуальной и тактильной информации.

Для облицовки фасада выбраны алюминиевые панели природных оттенков (древесный, светло-зеленый, бежевый и светло-серый), которые хорошо гармонируют между собой. Архитектурный облик объекта дополняет витражное остекление.

На прилегающей территории проведено благоустройство и озеленение. Рядом со спортивным центром проложены проезды и тротуары, а также оборудованы плоскостные парковки, организовано наружное освещение и размещены малые архитектурные формы.

Антон Слободчиков подчеркнул, что инспекторы Мосгосстройнадзора на протяжении всех этапов строительства спорткомплекса "Ника" провели 17 выездных проверок. Ведомство уделяет особое внимание спортивным объектам по поручению мэра Москвы Сергее Собянина.