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Понедельник 25 декабря

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На Олимпийском проспекте организована парковка на 50 с лишним мест

На Олимпийском проспекте организована парковка на 50 с лишним мест
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Объект появился на месте незаконной автостоянки.

Столичные власти внимательно следят за эффективностью используемых городских территорий. Для этого они сносят объекты, которые либо возведены незаконным путем, либо длительное время остаются на этапе строительства. При этом на освобожденных участках появляется необходимая для местных жителей инфраструктура.

Примечательно, недобросовестные граждане самовольно захватывают территории даже в центре столицы. Так, государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы устранила незаконную платную автостоянку в дворе жилого дома в Мещанском районе.

Специалисты демонтировали все незаконные сооружения, включая КПП и забор длиной 118 метров. Теперь на Олимпийском проспекте (дом №22, строение №1) организована общедоступная парковка на 50 с лишним мест. Об этом рассказал глава ведомства Иван Бобров.

Чиновник подчеркнул, что двор жилого дома является общественным пространством, поэтому доступ к нему может быть ограничен только при наличии официального разрешения на установку ограждающих устройств.

"На момент обследования правовых оснований для использования земельного участка под платную автостоянку не было. Кроме забора, также незаконно было размещено строение КПП площадью около 26 квадратных метров", – отметил Иван Бобров.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в районе Кунцево появилась парковка на 40 мест. Ее организовали на земельном участке площадью 800 квадратных метров, на котором располагалась незаконная стоянка.

Руководитель госинспекции по недвижимости подчеркнул, что автостоянка была организована незаконно, так как земельный участок в пользование не предоставлялся и разрешение на установку ограждений не выдавалось.

"Участок был заасфальтирован, на нем нанесли разметку под выделенные машино-места. При въезде на территорию стояли металлические столбики с цепочкой на замке", – уточнил Иван Бобров.

Однако, по его словам, власти пресекли самозахват территории около владения №30 на улице Маршала Тимошенко. Кстати, о незаконной стоянке в инспекцию сообщили местные жители.

21 декабря 2023, 15:18
Фото: mos.ru
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