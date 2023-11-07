В вагонах метро перевели кондиционеры на зимний режим

Также в подземку вернули шесть тысяч вторых вестибюльных дверей.

Московский транспорт продолжает готовиться к зиме. В холодное время года пассажиры едут в подземке в теплой одежде, поэтому для их комфорта температуру в салонах снижают до 16-18 градусов.

На зимний режим перевели все кондиционеры. На сегодняшний день они есть более чем в 60% составов, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря перенастройке кондиционеров температура в вагонах метро будет комфортной для пассажиров.

Также специалисты подготовили к зиме систему вентиляции подземки. Прошла проверка тепловых сетей и системы обогрева лестничных сходов, которая предотвращает появление наледи.

На станции вернули около шести тысяч вторых вестибюльных дверей. Они являются еще одним барьером на пути холода, благодаря чему в помещениях сохраняется тепло даже при низкой температуре воздуха. Для удобства пассажиров монтаж прошел ночью.

Зимой станции подземки дополнительно обогреваются воздушно-тепловыми завесами. Сотрудники метро ежедневно следят за температурой.

К холодам подготовили и московские улицы. В начале октября специалисты комплекса городского хозяйства промыли проезжую часть, тротуары и внутридворовые территории специальным шампунем, который убирает загрязнения и мазутные пятна. Средство безопасно для людей, почвы и зеленых насаждений. Шампунь не содержит кислот и щелочей и легко смывается водой.

Также в Москве подготовлено 139 автобаз к зимнему периоду. Особое внимание уделяют наблюдению за качеством дорожного полотна. Перепады температур оказывают на асфальт негативное влияние и могут привести к образованию колейности. Поврежденные участки оперативно меняют.

В начале ноября в Москве установили 6,5 тысячи контейнеров с противогололедных материалов. Оранжевые емкости появились у остановок общественного транспорта, подземных переходов, вокзалов и социальных объектов. В течение всей зимы противогололедными материалами будут обрабатывать пешеходные зоны и участки торможения общественного транспорта.

На зимний режим работы перевели весь парк московской коммунальной техники. Для уборки улиц задействуют около 12 тысяч единиц.

