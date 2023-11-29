18 перехватывающих парковок открыто у станций МЦД

Водители могут экономить и время, и денежные средства.

Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития транспортной сферы, без которой невозможно представить себя жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. Сегодня в городе действуют тысячи километров автомобильных и железных дорог, а также профильная инфраструктура, которая связывает две системы.

Так, для комфорта москвичей в столице открываются перехватывающие парковки. Они позволяют водителям автомобилей пересаживаться на общественный транспорт, экономя при этом и время в пути, и денежные средства.

К примеру, у станций МЦД с 2019 года работают уже 18 перехватывающих парковок. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что количество данных объектов будет увеличиваться по поручению Сергея Собянина.

"Благодаря перехватывающим парковкам водители все чаще выбирают для поездки более быстрый, экологичный и доступный рельсовый городской транспорт", – добавил Максим Ликсутов.

Еще десять городских парковок стали перехватывающими этой осенью, после открытия третьего и четвертого Московского центрального диаметра. Теперь водителям доступны объекты у станций Перово, Плющево, Выхино и Ховрино МЦД-3, а также Внуково, Толстопальцево, Мещерская, Чухлинка, Аминьевская и Минская МЦД-4.

Всего же в Москве действуют более 90 перехватывающих парковок, расположенных не только у МЦД, но и МЦК и станций метро. Водители могут воспользоваться ими бесплатно с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок, причем первую – с ближайшей станции.

После возвращения на парковку нужно подтвердить поездки на стойках выезда или в терминалах оплаты. Кстати, за текущий год правом бесплатной парковки у станций МЦД столичные водители воспользовались более 60 тысяч раз.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что возле станции Зеленоград – Крюково МЦД-3 провели благоустройство. В ходе первого этапа работ специалисты комплекса городского хозяйства организовали там две плоскостные парковки.

Кроме того, около станции появились места для стоянки такси, площадка для автобусов и более удобные остановочные пункты общественного транспорта с современными павильонами.