На ВДНХ откроется почта Деда Мороза

Написать письмо главному новогоднему волшебнику можно будет с 30 ноября.

По доброй традиции перед Новым годом и Рождеством москвичи начнут писать письма Деду Морозу. Почта главного зимнего волшебника будет работать и на ВДНХ. Она откроется в четверг, 30 ноября.

Почтовый ящик установят во флагманском инфоцентре в арке главного входа выставочного комплекса. Дети и взрослые смогут рассказать Деду Морозу о своих мечтах вплоть до 15 января. Собирать и отправлять письма будет Снеговик-Почтовик.

Сообщения от горожан будут своевременно доставлены в Московскую усадьбу Деда Мороза. А главный зимний волшебник в свою очередь ответит тем, кто укажет обратный адрес и индекс. Более того, желание некоторых москвичей будут исполнены.

Дело в том, что письма, написанные в период праздничной кампании, тщательно проверяются помощниками Деда Мороза. Некоторые обращения, поступившие от многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, получают статус социальных.

Таким образом зимний волшебник выбирает и исполняет в Новый год более 150 желаний тех граждан, которые особенно нуждается в помощи, а также верят в чудеса. Кроме того, авторы писем могут участвовать в праздничном конкурсе.

В конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза" послания москвичей оценят сразу по двум творческим номинациям. Главный новогодний волшебник вместе с помощниками оценит как смысл писем, так и их оформление 20 января. Самые талантливые авторы получат приглашение на церемонию награждения в столичную усадьбу.

Более подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Кстати, в прошлый Новый год граждане отправили зимнему волшебнику более 98 тысяч посланий, из низ свыше 20 тысяч – в электронном виде, более 40 тысяч – из городских парков.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Москву начали украшать к Новому году и Рождеству. По всему городу будет использовано более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей. Работы во всех округах столицы планируется завершить 1 декабря.

Так, пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями, а в парке Победы на Поклонной горе появится гигантский елочный шар. Конструкцию "Полярные медведи" установят на проспекте Мира в районе Ростокино, а центр города вернут восемь больших световых арок.

