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Как работает столичный сервис "Вывоз ненужных вещей"

Как работает столичный сервис "Вывоз ненужных вещей"
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Услугу запустили на портале mos.ru в октябре 2021 года.

Власти российской столицы на постоянной основе занимаются повышениям уровня жизни граждан. Для их удобства в городе действует огромное количество социальных проектов, в том числе, цифровые сервисы. К примеру, в октябре 2021 года на портале mos.ru запустили услугу "Вывоз ненужных вещей".

Москвичам больше не нужно тратить время на поиск грузчиков и соответствующего транспорта – город помогает жителям сдать старый хлам на утилизацию или переработку. Чаще всего пользователи заказывают вывоз холодильников и стиральных машин.

Всего с момента запуска цифрового сервиса москвичи отправили на утилизацию или переработку более полутора тысячи тонн предметов. Специалисты выполнили уже около 50 тысяч заявок. Лишь в 2023 году вывезли около 675 тонн ненужных вещей.

Об этом рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие сервиса "Вывоз ненужных вещей" Александр Пищелко.

"Почти все предметы отправляются на переработку и получают вторую жизнь, и лишь маленькая часть утилизируется. Каждый предмет, в зависимости от состава, имеет свой уникальный путь переработки", – подчеркнул чиновник.

Нередко, по его словам, москвичи заказывают вывоз матрасов. В процессе переработки из них извлекают наполнитель и проводят санитарную обработку. Полученный материал используют повторно в производстве новых матрасов.

Из старых телевизоров извлекают драгоценные металлы. А простые отправляют на производство металлопроката: балки, трубы, арматура, профнастил и другие изделия.

Из макулатуры изготавливают яичные контейнеры, держатели для стаканов упаковочный картон и даже материалы для кровли. Например, из одной тонны макулатуры можно получить более 800 килограммов коробок и 19 килограммов бумажных полотенец.

С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" жители столицы отправили на переработку порядка 15 тонн древесных и древесностружечных материалов, которые были использованы как топливо на производствах. Также из дерева и ткани делают материалы для упаковки, обивки и даже теплоизоляции.

"Оставить заявку на вывоз можно день в день, процедура обычно занимает не более получаса", — уточнил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

21 ноября 2023, 12:25
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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