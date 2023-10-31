Гид по БКЛ появился на портале "Узнай Москву"

Онлайн-туристам расскажут не только о станциях, но и расположенных рядом достопримечательностях.

Большая кольцевая линия московского метро – это один из крупнейших в мире проектов метростроения и одновременно самая протяженная кольцевая линия подземки в мире. Она объединяет 70 километров путей, три электродепо и 31 станцию, каждая из которых отличается уникальным дизайном.

Узнать подробнее об архитектурно-художественном многообразии БКЛ, познакомиться со станциями и расположенными рядом достопримечательностями, рассмотреть фотографии и изучить любопытные факты отныне могут пользователи портала "Узнай Москву".

На цифровой платформе появился гид по новой ветке столичного метро, который сможет вдохновить жителей и гостей города на самостоятельную экскурсию по станциям Большой кольцевой линии. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"В карточке каждой станции содержатся описание, фотографии, а также информация об интересных местах поблизости. Открывать для себя новые станции и различные достопримечательности также можно в мобильном приложении "Узнай Москву", – уточнили в ведомстве.

Так, посетители станции "Авиамоторная" сразу же найдут отсылки к стихотворению Владимира Маяковского "Даешь мотор!". В целом, дизайн станции прочно связан с авиационной тематикой.

Заглянув на станцию "Рижская", можно полюбоваться 16 металлическими арками со встроенной подсветкой. Кстати, дизайн станции выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин".

Просторный павильон станции "Марьина Роща" отличается футуристичным дизайном и считается шедевром архитектуры. Объемные фрагменты плакатов предвоенных лет на станции "Сокольники", оформленной в духе авангардизма и соцреализма, заслуживают отдельного внимания.

Посетителям портала "Узнай Москву" стоит заглянуть и на станцию "Савеловская", для отделки которой использовались белый и серый мрамор и черный гранит.

Важно отметить, что БКЛ после открытия не только соединила радиальные линии, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, но и снизила нагрузку на Кольцевую линию и прилегающие участки других веток.