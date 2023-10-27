В Москве капитально отремонтировали вековой дом

Работы прошли в доме №32/1, строения №9 на Таганской улице.



В российской столице реализуется самая масштабная в мире программа капитального ремонта жилых домов. Только в текущем году власти включили в план работ порядка 2300 зданий во всех городских округах. Примечательно, что под капремонт попадают самые разные строения: от советских панельных домов на окраинах, до зданий с вековой историей в центре.

Специалисты очень трепетно относятся к процессу капитального ремонта. Во время работ они стараются максимально учесть индивидуальные особенности каждого строения. Здания в Москве восстанавливают с помощью современных материалов и передового оборудования, чтобы детально и бережно воссоздать все декоративные элементы, цвета и текстуры.

Так, в Москве капитально отремонтировали вековое здание. Дом №32/1, строения №9 на Таганской улице возвели в 1917 году, то есть в 2023 ему исполнилось 106 лет. В 1990-е годы строение попало под масштабную реконструкцию: к нему добавили третий этаж с чердаком и пристройку с подвалом.

О ходе нынешних работ рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников. По его словам обновленный фасад исторического дома украсили художественной подсветкой.

"Сначала специалисты сняли старое штукатурное покрытие, расчистили поверхности и обработали их специальными антисептическими составами. После этого выполнили грунтовку, штукатурку по сетке и шпаклевку. На заключительном этапе фасад покрасили специальной краской светло-бежевого цвета в соответствии с колористическим паспортом", – отметил чиновник.

Кроме того, в процессе капитального ремонта заменили старую кровлю здания, на крыше установили ограждение и водосточную систему. На чердаке в местах прохода инженерных коммуникаций обновили участки перекрытий.

Цоколь и отмостку также привели в порядок. Специалисты отремонтировали спуски в подвал, заменили покрытия приямков и лестницу с металлическим ограждением. Шахту технического мини-лифта отремонтировали, а кабину и систему управления заменили на новые.

В здании привели в порядок сети электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и установили новые системы вентиляции и кондиционирования, охранной и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, специалисты провели отделочные работы.