В метро Москвы курсируют 147 поездов с навигационными экранами

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Среда 22 ноября

16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции 03:16Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам 02:09Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях 00:15Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара 17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова 08:26Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов 08:13Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря 07:15Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее 06:42Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием 05:47Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов 04:36Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 03:09Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания 01:37"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 00:29Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние 23:54Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира 16:09Топ-5 секретов женского бизнеса 13:06Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В метро Москвы курсируют 147 поездов с навигационными экранами

В метро Москвы курсируют 147 поездов с навигационными экранами
5

На цифровых табло в вагонах представлена все необходимая для пассажиров информация.

Московский метрополитен – важнейший элемент транспортной системы многомиллионного мегаполиса. Сегодня столичная подземка превосходит метро крупнейших городов мира по очень многим параметрам. При этом власти города не останавливаются на достигнутом и продолжают развивать метрополитен.

Первостепенная задача, которую поставил перед ними мэр Москвы Сергей Собянин, – это обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. Кроме того, по поручению главы города, требования к содержанию инфраструктуры столичной подземки были изменены и стали одними из самых строгих в мире.

С 2011 года протяженность метро Москвы удалось увеличить в полтора раза. В столице построили свыше 200 километров линий, а также ввели в эксплуатацию более ста новых станций, более десяти электродепо и дополнительные вестибюли. Действующие объекты регулярно ремонтируются и модернизируются.

В 2023 году Москва первой в мире сократила интервал движения поездов до 80 секунд, что является мировым рекордом. По интенсивности использования и длине эксплуатационных линий столичная подземка также считается одним из лидеров.

В минувшем году метрополитен получил очередное нововведение. На Кольцевой линии запустили первый поезд с навигационными экранами над дверями, что очень понравилось пассажирам. Разумеется, власти Москвы учли пожелания горожан и начали оснащать современными техническими средствами поезда и на других линиях.

Так, москвичей обслуживают уже 147 поездов модели "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией. Составы ходят по Кольцевой, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиям. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы развиваем пассажирские сервисы в транспорте и делаем поездки более комфортными в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным", – подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Информационные табло позволяют пассажирам узнать, где расположен нужный выход или пересадка на другую станцию, уточнить время в пути до следующей остановки, выяснить температуру воздуха в салоне, скорость движения поезда и номер вагона.

27 октября 2023, 17:33
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы

В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы
Местные жители смогут пользоваться удобным переходом через железнодорожные пути. Станция Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) является важным транспортным узлом для жителей районов Лианозово и Дмитровский.

В вагонах метро перевели кондиционеры на зимний режим

В вагонах метро перевели кондиционеры на зимний режим
Также в подземку вернули шесть тысяч вторых вестибюльных дверей. Московский транспорт продолжает готовиться к зиме.

Благоустройство территории у метро "Физтех" завершится в 2024 году

Благоустройство территории у метро "Физтех" завершится в 2024 году
Работы выполнены на 60%. В начале сентября открылся участок Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

В парках Москвы открылись фотовыставки о питомцах и чудесных растениях

В парках Москвы открылись фотовыставки о питомцах и чудесных растениях
Посещение фотовыставок бесплатное. Культурные мероприятия в столичных парках не прекращаются даже с наступлением холодов.

В районах Нагорный и Левобережный откроются центры долголетия

В районах Нагорный и Левобережный откроются центры долголетия
Клубные пространства появятся на Ялтинской и Фестивальной улицах. В Москве продолжают открываться центры долголетия.

В ТиНАО построят три поликлиники за счет бюджета города

В ТиНАО построят три поликлиники за счет бюджета города
Медучреждения введут в эксплуатацию до конца 2025 года. Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) лидируют по темпам развития социальной и транспортной инфраструктуры.

Выбор читателей

21/11ВтрТрижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 20/11ПндВ чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 21/11ВтрЕст на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 21/11Втр"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 21/11ВтрВнешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 21/11ВтрРезко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима