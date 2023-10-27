В метро Москвы курсируют 147 поездов с навигационными экранами

На цифровых табло в вагонах представлена все необходимая для пассажиров информация.



Московский метрополитен – важнейший элемент транспортной системы многомиллионного мегаполиса. Сегодня столичная подземка превосходит метро крупнейших городов мира по очень многим параметрам. При этом власти города не останавливаются на достигнутом и продолжают развивать метрополитен.

Первостепенная задача, которую поставил перед ними мэр Москвы Сергей Собянин, – это обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. Кроме того, по поручению главы города, требования к содержанию инфраструктуры столичной подземки были изменены и стали одними из самых строгих в мире.

С 2011 года протяженность метро Москвы удалось увеличить в полтора раза. В столице построили свыше 200 километров линий, а также ввели в эксплуатацию более ста новых станций, более десяти электродепо и дополнительные вестибюли. Действующие объекты регулярно ремонтируются и модернизируются.

В 2023 году Москва первой в мире сократила интервал движения поездов до 80 секунд, что является мировым рекордом. По интенсивности использования и длине эксплуатационных линий столичная подземка также считается одним из лидеров.

В минувшем году метрополитен получил очередное нововведение. На Кольцевой линии запустили первый поезд с навигационными экранами над дверями, что очень понравилось пассажирам. Разумеется, власти Москвы учли пожелания горожан и начали оснащать современными техническими средствами поезда и на других линиях.

Так, москвичей обслуживают уже 147 поездов модели "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией. Составы ходят по Кольцевой, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиям. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы развиваем пассажирские сервисы в транспорте и делаем поездки более комфортными в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным", – подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Информационные табло позволяют пассажирам узнать, где расположен нужный выход или пересадка на другую станцию, уточнить время в пути до следующей остановки, выяснить температуру воздуха в салоне, скорость движения поезда и номер вагона.