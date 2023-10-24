Дом на 552 квартиры построят на Веерной улице в рамках программы реновации

Два корпуса новостройки объединит подземная парковка.

Власти Москвы продолжают реализовывать масштабную программу реновации, которую в 2017 году запустил глава города Сергей Собянин. Масштабный проект предполагает переселением около миллиона москвичей в новостройки, снос ветхого жилья и строительство на его месте необходимой для района недвижимости, в том числе, объектов социальной инфраструктуры.

Примечательно, что участники программы реновации получают квартиры с отделкой под ключ. Они отличаются улучшенной планировкой, а по размеру могут даже превосходить старое жилье. Перед заселением специалисты устанавливают в домах плиты, мойки. сантехнику и светильники.

Аналогичным образом будут оборудованы квартиры и в новом доме в Очаково-Матвеевском. Его в рамках программы реновации возведут по адресу: Веерная улица, земельный участок №28а. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов уже согласовал соответствующую документацию.

Как отметил глава ведомства Анна Яковлева, новостройка будет состоять из 552 квартир. Она добавила, что в доме расположатся 238 однокомнатных, 160 двухкомнатных и 154 трехкомнатные квартиры с балконами и лоджиями. Некоторые из них, по словам чиновника, планируется адаптировать под потребности маломобильных граждан.

"В помещениях уже будет выполнена полная отделка, там установят розетки, выключатели, светильники, мойки и плиты на кухнях, а также сантехническое оборудование в санузлах", – подчеркнула председатель Москомэкспертизы.

Новостройка будет состоять из двух корпусов, которые объединит подземная парковка. Первый этаж будет нежилым – там планируется оборудовать технические помещения, а также площадки для предприятий сферы услуг.

Параллельно специалисты проведут благоустройство на территории дома. В частности, планируется организовать автостоянку и пешеходные зоны. Местные жители также смогут пользоваться детскими и спортивными площадками. Кроме того, во дворе новостройки установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники.

Отметим, что программа реновации предполагает снос 5175 домов. Площадки для новостроек подобраны во всех административных округах столицы максимально близко к старым зданиям.