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4 ноября в Москве откроют пять выделенных полос для городского транспорта

4 ноября в Москве откроют пять выделенных полос для городского транспорта
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Сэкономить время в поездках смогут жители сразу пяти округов российской столицы.

Общественный транспорт Москвы – один из лучших в мире как по степени комфорта, так и по уровню безопасности. Огромный парк техники ежедневно обеспечивает бесперебойную жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. Параллельно в развивается дорожно-уличная сеть города.

Так, в Москве 4 ноября откроют пять новых выделенных полос для общественного транспорта, что позволит увеличить скорость движения автобусов и электробусов в два-три раза. Сэкономить время в поездках смогут жители сразу пяти округов российской столицы.

Пять выделенных полос для городского транспорта организуют на участках улиц Новаторов, Академика Скрябина, Николоямской и Юности, а также Борисовского проезда. Через данные участки проходят маршруты 17 общественных транспортных средств. Ежедневно ими пользуются более 110 тысяч пассажиров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что открытие новых выделенных позволит не только увеличить скорость движения городского наземного транспорта, но и значительно снизит аварийность на дорогах.

"Выделенные полосы позволяют экономить время в пути, эти участки автобусы и электробусы проезжают в два-три раза быстрее. Кроме того, на 20–30 процентов снижается аварийность, – отметил Максим Ликсутов.

Она также добавил, что власти работают над обеспечением комфорта и безопасности пассажиров. Соответствующую задачу, по его словам, поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первая выделенная полоса пройдет по улице Новаторов от пересечения с улицей Воронцовские Пруды до пересечения с Ленинским проспектом. На данным участке проходят три маршрута, которыми пользуются более 15 тысяч человек в день. Их время в пути сократится с семи до двух минут.

Пять маршрутов автобусов и электробусов пройдет по выделенной полосе на участке улицы Академика Скрябина от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом. В Борисовском проезде полоса для общественного транспорта откроется на участке перед пересечением с Каширским шоссе. Там проходят маршруты, обслуживающие более 40 тысяч пассажиров.

Еще пять маршрутов городского общественного транспорта пройдут по выделенной полосе на улице Юности в Зеленограде. А пассажиры автобуса М6 будут быстрее проезжать участок Николоямской улицы на пересечении с улицей Земляной Вал.

16 октября 2023, 10:08
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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