Поликлинику с открытыми пространствами построят в Строгине

Встреча Путина и Байдена Коронавирус в Москве Скандал Бузовой с Губерниевым Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Среда
16 июня
Лента новостей
18:58
Под Москвой поймали мужчину с полкило наркотиков
18:41
Мужчина кувалдой забил жену и трех своих детей
18:32
Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве
18:17
"На меня напали": известного музыканта жестоко избили на гастролях
18:04
Сборная России обыграла финнов
17:52
Поведение Путина и Байдена на встрече в Женеве оценили: Романтик и защитник
17:51
Немного до центнера: народ в шоке от фото располневшей донельзя Антоновой
17:40
Орлова огрызнулась в адрес забывшего о Фриске Шепелева
17:27
В Томске мужчина с ножом и пистолетом напал на росгвардейцев
17:08
90-летний Краско назвал неожиданную причину смерти знаменитого сына: Его использовали
17:06
"Как это возможно?": Кудрявцева в слезах взмолилась о помощи
16:37
Свежее фото Кабаевой с детьми произвело фурор
16:36
Обиженный Домогаров взорвался из-за вопиющей несправедливости
16:33
Зеленский сообщил о готовности создать "самую мощную армию в Европе"
16:17
Глубоко беременная: Энистон показала сенсационные кадры с особенным человеком
15:57
Дочь Кержакова: упекли в реабилитационный центр из-за психического отклонения
15:55
"У меня сердцебиение": состояние тяжелобольного Ширвиндта напугало россиян
15:27
"Озабоченная": заговорившую о плотских утехах Сябитову затравили
15:16
Узерли из "Великолепного века" о звездности, слежке и изматывающей роли Хюррем: Она забрала всю мою энергию
15:04
Долину ввели в ступор странным подарком
14:59
Зудина сделала ставку на актрису Бузову: Вдруг сыграет что-то гениальное?
14:53
Тест-драйв Skoda Kodiaq: неприметный, но функциональный
14:47
Гениталии Моргенштерна показали в запрещенных каналах
14:40
"Надела парик, вернула Уткина": Канделаки сделала заявление об отстранении Губерниева после скандала с Бузовой
14:16
"Срезало череп под левый глаз": с оплеванной Бузовой случилась беда
14:12
Почему многодетная звезда "Молодежки" Разбегаев 15 лет откладывал свадьбу
14:08
Из подмосковной реки выловили странный труп человека
13:51
В Подмосковье развернули новый ковидный госпиталь
13:43
Партнер Лазарева Малиновский потек от вида опустившегося на колени мужика
13:39
"Помнит ли Лара о нем?": Садальский о заброшенной могиле гениального воздыхателя Гузеевой
13:36
Корчевников заклеймил женившихся несколько раз артистов: Испытательные браки – бред
13:34
В Минздраве заявили о возможности заражения COVID-19 от привитых людей
13:29
Путин прибыл в Женеву на переговоры с Байденом
13:25
"Вторая Бузова": оправдывающуюся Решетову разнесли после нового клипа
13:24
Без возлюбленной: Чадов и его сын показали идиллию на отдыхе
13:16
"Он пожалеет": отец Фриске врезал Шепелеву в годовщину смерти певицы
13:09
Кремль высказался об обязательной вакцинации от COVID-19 в России
13:05
Мишустин призвал к быстрой реакции на ситуацию с ценами на продукты
12:58
Автопробег по русской глубинке: от Калязина до Рыбинского водохранилища
12:54
"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой
12:47
Самолет Путина вылетел в Женеву на переговоры с Байденом
12:45
Оскорбившего Бузову Губерниева осрамили на всю страну
12:40
Кому опасно загорать: мнение косметолога
12:29
"Эти девки деньги ему давали": экс-супруга заявила о чудовищных изменах Сличенко
12:27
Макфол объяснил, почему Путин и Байден не проведут пресс-конференцию
12:25
Третья свадьба с одним и тем же мужчиной? Звезда "Великолепного века" отправилась на курорт с бывшим
12:16
В России хотят создать единую систему видеонаблюдения
11:50
Впервые за 40 лет: тяжелобольная Крючкова выйдет на сцену столичного театра
11:41
Главнокомандующий армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией
11:29
Муцениеце о проблемах в сексе: Сама разбирайся с тем, как меня ублажать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком
"На злобу дня": Харламов поглумился над оплеванной Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Поликлинику с открытыми пространствами построят в Строгине

Поликлинику с открытыми пространствами построят в Строгине

В новой поликлинике в Строгине сделают буфеты для посетителей, комнаты отдыха и приема пищи для персонала.
прочитано 114 раз

Новые поликлиники в Москве строятся удобными и комфортными. Они должны соответствовать с новыми стандартами качества оказания медицинской помощи. В таких учреждениях не только устанавливается современное оборудование, но и удобная мебель, создаются просторные холлы, открываются буфеты. Все это скрашивает ожидание.

ПО ТЕМЕ

Капитальный ремонт Строгинского моста проведут меньше чем за год

В Кунцеве появится новая детская поликлиника

Так, в районе Строгино на улице Твардовского построят поликлинику на 750 посещений в смену. Здание общей площадью 10 тысяч квадратных метров будет семиэтажным. Отличительная черта строения – максимально открытые пространства. Его проектируют, согласно современным требованиям к зонированию и распределению потоков пациентов.

В одной части здания будет располагаться травмпункт, а в другой – поликлиника. В ней обустроят терапевтическое отделение, отделения профильных специалистов и функциональной диагностики, блок лучевой диагностики с МРТ и КТ, а также отделение медицинской профилактики.

"В настоящее время завершена разработка проектной документации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

При отделке фасадов специалисты будут использовать плиты светлого оттенка из стеклофибробетона. Новая поликлиника дополнит городскую среду района и послужит развитию его социальной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в Строгине по программе "Мой район" благоустроены зона отдыха "Строгинская пойма", фестивальная площадка, 11 парков и скверов, 72 двора, открыты МФЦ "Мои документы" и гостинично-деловой комплекс. В этом же районе построены храм Новомучеников и Исповедников Российских, а также новое здание школы № 58.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о капитальном ремонте Строгинского моста, который за 20 лет деформировался. За это время стали непригодными гидроизоляция, деформационные швы и колейность дорожного покрытия. Мостовое полотно будет заменено как на проезжей части, так и на тротуарах. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что ремонт проведут меньше чем за год.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы /АГН Москва
Автор: 16 июня 2021, 18:44 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой

Позор и мракобесие
Шоу-бизнес

Обиженный Домогаров взорвался из-за вопиющей несправедливости

Актер оказался уязвлен равнодушием
Шоу-бизнес

"На меня напали": известного музыканта жестоко избили на гастролях

Экс-солист "Лесоповала" заявил об избиении
Шоу-бизнес

"Как это возможно?": Кудрявцева в слезах взмолилась о помощи

У телеведущей случилось несчастье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+