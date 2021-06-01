Московские технопарки подготовили летние курсы и образовательные смены для детей

Школьники могут пройти курсы по программированию, современным технологиям и робототехнике в 10 технопарках Москвы.

В Москве более 300 тысяч школьников занимаются в детских технопарках, поэтому дефицит умных и талантливых людей в ближайшие годы столице не грозит. Такие места можно посещать даже летом.

10 детских технопарков Москвы приглашают школьников на курсы и образовательные смены во время летних каникул. Юные горожане смогут изучать робототехнику, программирование, геоинформатику, 3D-проектирование и промышленный дизайн.

Посещая детские технопарки, школьники погружаются в мир передовых технологий, чувствуют себя исследователями и конструкторами, разрабатывают и собирают собственные модели реальных устройств. В этом им помогают педагоги.

"На каникулах у ребят много свободного времени, и они с двойной энергией берутся за интересные для себя направления. Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более семи тысяч слушателей", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Детский технопарк "Мосгормаш" приглашает школьников от 14 лет на интенсивные четырехдневные экспресс-курсы по естественно-научным или инженерным дисциплинам. Занятия будут проводиться до 27 августа.

Например, на курсе "Шаг за шагом от идеи до собственного виртуального мира" ребята смогут узнать, как создавать виртуальный мир. Они подготовят свои проекты на игровых движках Unity или Unreal Engine.

Тем, кому нравится математика, подойдет экспресс-курс "Бинарный поиск – математические алгоритмы в современном программировании". Здесь юные горожане знакомятся с программированием, его основными математическими моделям и основами синтаксиса языка С++.

Мечтающие стать космическим инженером могут пройти курс "Через тернии к звездам", где участники создают модель ракеты и запускают ее.

И это далеко не полный список программ, которые подготовлены для школьников. С расписанием мероприятий можно ознакомиться на специальном онлайн-ресурсе, который объединяет все детские технопарки столицы. Всего в Москве существует 18 таких мест. Школьники могут пройти более 350 программ обучения по 41 востребованному направлению.