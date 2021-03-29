Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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В парке "Яуза" появится экологический центр с кинозалом и профлабораторией

В парке "Яуза" появится экологический центр с кинозалом и профлабораторией

Один из крупнейших проектов Москвы – создание парка "Яуза" на северо-востоке столицы. Он станет одним из лучших мест отдыха в округе.
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Пойма Яузы и прилегающие к ней участки — это уникальный природный комплекс и место для отдыха и прогулок. Эта территория может похвастаться богатым животным и растительным миром, а некоторые из ее обитателей занесены в Красную книгу Москвы. Долина притока Яузы реки Чермянки – одно из любимых мест для прогулок жителей Отрадного и Южного Медведково.

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Инновационный экоцентр создадут в пойме реки Чермянки. Он станет частью парка "Яуза". Построят здание на территории, которую сейчас благоустраивают. От МКАД до Ростокинского акведука расположится единая зеленая зона протяженностью более 16 километров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Площадь самого эколого-просветительского центра составит более 1,2 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию", – рассказал Бирюков.

В центре можно будет познакомиться с экологическими профессиями будущего. Экспозиционное пространство разделят на пять зон, каждую из которых посвятят определенной специальности. Посетители смогут примерить на себя образы экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста.

Прилегающую к центру территорию благоустроят. На ней планируется создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад. Напомним, в районе Отрадное уже многое приведено в порядок. Благоустроены 132 двора и 51 детская площадка, разбито 45 цветочных клумб, высажено более тысячи деревьев и кустарников, обустроены прогулочные зоны отдыха, приведены в порядок территории 12 детсадов и 23 школ, построен корпус СРЦ "Алтуфьево", а также каток с искусственным льдом и 20 спортивных площадок.

В Южном Медведково приведены в порядок 166 дворовых территорий, построены 12 детских площадок, капитально отремонтированы 12 универсальных спортивных площадок, обустроены 12 велопарковок на 96 мест и проведено благоустройство трех школ.

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Фото: mos.ru
Автор: 29 марта 2021, 18:54 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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Собянин: Благоустройство поймы реки Яузы будет завершено в 2023 году

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