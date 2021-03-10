В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"

В новом сезоне по программе "Мой район" в Северном округе приведут в порядок около 400 дворов и общественное пространство возле станции метро «Петровский парк». Облагородят и территории образовательных учреждений.
В 2021 году в школе № 656 имени А. С. Макаренко и в школе № 1383 произведут благоустройство территорий. Отремонтируют асфальт и бордюры, восстановят резиновое покрытие на спортивных площадках, оборудуют контейнерные площадки, сделают новые ограждения и въездные ворота, сообщили в пресс-службе Мэра и Правительства Москвы.
Всего в районах Северного округа по программе «Мой район» благоустроят 20 школ. Возле некоторых учебных учреждений появятся велопарковки, футбольные поля с искусственным газоном.
В Бескудниковском районе за последние годы обновлено 125 дворов, благоустроено 159 детских площадок, высажено 350 деревьев и 3800 кустарников, отремонтировано 555 подъездов жилых домов, открыты две станции метро — "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и станция МЦК "Окружная", открыто три новых маршрута общественного транспорта, установлено более 30 новых остановочных павильонов, построено 1800 дополнительных парковочных мест и 5,2 км дорог. Организовано более 20 пешеходных переходов, благоустроены территории шести школ и семи детских садов, открыто два новых детских сада, подобраны 15 стартовых площадок для реализации программы реновации, построено семь домов, организована работа десяти досуговых центров для жителей района и благоустроен парк им. Святослава Федорова.
В рамках
благоустройства САО во дворах отремонтируют дороги и тротуары, восстановят
газоны, установят новые скамейки и урны, приведут в порядок лестницы и
контейнерные площадки. Там, где это необходимо, обновят детские площадки, места
для отдыха и занятий спортом. Кроме того, заменят плитку на дорожках и высадят
цветы.
На территории возле новой станции метро «Петровский парк» уберут под землю кабельные линии, отремонтируют проезжую часть, дорожки для пешеходов замостят плиткой, установят фонари и скамейки, высадят деревья и кустарники. Для автомобилистов оборудуют парковочные места, а для пассажиров общественного транспорта — новые остановочные павильоны.
Напомним, программа «Мой район» направлена на то, чтобы создавать такие удобные для жизни условия. Сегодня во всех районах Москвы формируется качественная инфраструктура, в том числе и благодаря самим жителям столицы. В результате реализации программы каждый район Москвы должен получить узнаваемый облик. Благодаря этому жизнь в городе станет еще более комфортной.
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