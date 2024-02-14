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Вторник 13 февраля

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Крах семьи обеспечен: какие женские ошибки разрушают семью

Крах семьи обеспечен: какие женские ошибки разрушают семью
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Бесспорно, что оба супруга должны ощущать ценность отношений. В ряде случаев женщина делает все, чтобы убить любовь и уважение.

Представительницы прекрасной половины человечества способны сформировать в семье атмосферу любви и взаимного уважения. Подобное поведение способствует сохранению брака. При этом, как пишет женский журнал "Клео.ру", некоторые ошибки в поведении могут разрушить даже самую крепкую семью.

Навязчивое опекунство

Женщина постоянно следит за каждым членом семьи. Она уже не занимается собственным развитием, забрасывает хобби, прогулки, поездки без мужа и детей. Все интересы замыкаются только на обеспечении потребностей других. В последствии такая женщина не только теряет вкус к жизни, но и становится не очень интересной для других.

Тотальный контроль

Подобное поведение часто демонстрирую дамы, у которых имеются проблемы с самооценкой. Им кажется, что партнер обязательно найдет лучше, красивее или умнее. Проверка телефонов, постоянные звонки с уточнением места нахождения. О гармонии в таких отношениях говорить не приходится. Жесткий контроль разрушает семью.

Заработок

Стереотип, согласно которому женщина должна зарабатывать меньше, чем мужчина, устарел. Важным условием сохранения семьи в подобном случае является отсутствие упреков со стороны прекрасной половины человечества. Не стоит использовать аргумент о большем заработке, как весомый довод в спорах или при незначительных ссорах.

14 февраля 2024, 01:09
Руки с обручальными кольцами. Фото: © Victor Lisitsyn\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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