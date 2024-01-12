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Как получаться на снимках хорошо: названы главные принципы удачного фото

Как получаться на снимках хорошо: названы главные принципы удачного фото
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Специалисты уверены, что для красивых снимков необходимо соблюдать простые правила. Рассказываем, как сделать яркие фотографии.

Огромной ошибкой будет думать, что главный секрет удачного снимка в фотогеничности. Специалисты сообщают, что существует огромное количество профессиональных уловок, которые позволяют сделать привлекательными почти всех. Какие принципы следует соблюдать, если хочется получиться хорошо? Три совета публикует "Пятый канал".

  • Освещение. При его недостатке лицо и фигура на фотографии могут выглядеть не так привлекательно, как в жизни. Более того, ошибочно выбранное местоположение источника может подчеркнуть мелкие морщины или визуально увеличить недостатки фигуры. Лучше выбирать осветительные приборы, интенсивность работы которых можно подбирать индивидуально.
  • Дыхание. Оказывается, когда человек замирает во время снимка и перестает дышать, лицо на фотографии может приобретать неестественное выражение. По этой причине профессионалы рекомендуют моделям дышать грудью и без перерывов.
  • Пропорции. Важно помнить, что при фотографировании лучше не вставать к камере боком, не снимать человека стоя, "отрезая" нижней границей снимка ноги. Расположение фотографа также играет немаловажную роль. если снимать сверху, то голова может оказаться больше, чем все остальное тело.
12 января 2024, 07:35
Девушки фотографируют. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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