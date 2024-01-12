Как получаться на снимках хорошо: названы главные принципы удачного фото

Огромной ошибкой будет думать, что главный секрет удачного снимка в фотогеничности. Специалисты сообщают, что существует огромное количество профессиональных уловок, которые позволяют сделать привлекательными почти всех. Какие принципы следует соблюдать, если хочется получиться хорошо? Три совета публикует "Пятый канал".
- Освещение. При его недостатке лицо и фигура на фотографии могут выглядеть не так привлекательно, как в жизни. Более того, ошибочно выбранное местоположение источника может подчеркнуть мелкие морщины или визуально увеличить недостатки фигуры. Лучше выбирать осветительные приборы, интенсивность работы которых можно подбирать индивидуально.
- Дыхание. Оказывается, когда человек замирает во время снимка и перестает дышать, лицо на фотографии может приобретать неестественное выражение. По этой причине профессионалы рекомендуют моделям дышать грудью и без перерывов.
- Пропорции. Важно помнить, что при фотографировании лучше не вставать к камере боком, не снимать человека стоя, "отрезая" нижней границей снимка ноги. Расположение фотографа также играет немаловажную роль. если снимать сверху, то голова может оказаться больше, чем все остальное тело.