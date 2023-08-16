Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа

Умер заслуженный артист России Тесты Певица Слава рассказала о родах Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок

Лента новостей

Среда 16 августа

12:25Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа 11:31Болезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 09:53Пилот самолета южноамериканской авиакомпании умер во время рейса 09:07Синоптик рассказал о начале "ростовского лета" в Москве 06:05Необходимость или психологическое расстройство – где грань? 04:17В Хибинах рысь вышла к людям и попала на видео 02:39"Летние" продукты, которые навредят вашему рту 00:15Как подготовить организм к осени 23:45Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой 22:25"Раньше было легче": Толкалина обратилась к народу 22:04Психолог рассказала об особенностях детского блогинга 20:32В московском метро вор выхватил телефон у пассажира во время разговора 19:20Адвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс 18:18Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга 17:33Травматолог-ортопед порекомендовал при растяжении прикладывать холод 17:24Все решили: стали известны подробности развода Гуфа с женой 16:43Прощай, легенда: Наталию Королеву похоронили возле бабушки на Армянском кладбище 16:31"Мне плохо": 43-летняя Анна Семенович раскрыла свои страхи 15:45Попавшей в ДТП Ладе Дэнс угрожают убийством: у певицы нервный срыв 15:17"Это глупо и непрофессионально": Соседов высказался после обвинений певицы Славы 14:47Умер наставник Пугачевой и Буйнова легендарный клоун Андрюша 13:25Признавшаяся в зависимости МакSим раскрыла историю семьи: Мой отец злоупотреблял алкоголем 12:12В Екатеринбурге из-за потерявшего сознания водителя в ДТП пострадали шесть человек 11:25В Нижнем Тагиле сбежавшего из машины скорой мужчину нашли мертвым спустя полтора месяца 08:00На каких автомобильных запчастях опасно экономить 06:49Аналитики назвали российские мегаполисы с наибольшей долей нераспроданного жилья в новостройках 04:23Продюсеры "Барби" начали работу над продолжением фильма 02:23Инициатива дня: в Финляндии призвали дать конституционные права животным 00:07В Индии из трещины в тротуаре выползли крокодилы – видео 22:10"Как же я его любила": ставшая вдовой Натали раскрыла уникальный дар покойного мужа 21:31"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России 21:04Королева отдала Николаеву все: почему имущество при разводе делят несправедливо 20:05"Давит на жалость": отчаянный шаг Меган Маркл сочли преддверием развода 19:25"Опять тревожно": о чем грустит и сожалеет заговорившая про скорую смерть Чурсина 18:21Час общения с Басковым гораздо лучше обучения в университете Тбилиси – Кушанашвили 18:01Блиновская и отсос грязи: сантехник решил отомстить звезде 17:22Скорбящая Жасмин рассказала об "оглушающем горе": Страшное утро 16:35"Народ – не быдло": Розенбаум требует писать в учебниках "подтвержденную правду" 16:22"У меня порвалось все": певица Слава рассказала о родах и последствиях 15:38Рано ушла: потерявшая родного человека Утяшева оставила трогательные слова 13:54Исследование: самые здоровые зубы оказались у любителей кофе 13:14Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты 11:59Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт 10:45В Минпромторге выступили против указания стоимости товаров за круглую единицу 09:25Синоптик рассказал о новом пике температуры в Москве 08:06"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой 06:16"Оппенгеймер" и другие фильмы про ученых и научные открытия 04:34Тест: узнай, ты пессимист, оптимист или реалист? 02:04Рецепт с видео: как пожарить картошку на сковороде без проблем 00:02Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа
47

Лето подходит к концу, но радость не кончается. Каждый день в Москве вас ждет столько всего интересно и приятного!

КЛАССИКА

"Ночь Чайковского"

В усадьбе Демьяново в Клину уже во второй раз пройдет уникальный по своим масштабам гала-концерт. В этом году солистами концерта станут лауреаты только что завершившегося XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Среди них – лауреаты I премии конкурса Сергей Давыдченко (фортепиано) и Ким Ке Хи (скрипка, Республика Корея), певцы Максим Лисиин и Альбина Тонких (Беларусь), Шарль Ределле (валторна, Франция), Федор Освер (гобой) и Иван Сендецкий (виолончель). За дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" встанет маэстро Юрий Башмет. Вход на концерт, как и в прошлом году, будет свободным.

27 августа.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль юношеских оркестров мира

Инициатором фестиваля выступает Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Среди участников фестиваля – юношеские симфонические оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Республики Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и т.д. (всего в фестивале будут участвовать музыканты из 18 стран мира). На концертах фестиваля выступят Сибирский и Уральский юношеские симфонические оркестры, Челябинский детский симфонический оркестр и Юношеский симфонический оркестр городов "Росатома".

18-20 августа, "Зарядье".

Фото: пресс-служба

ТЕЛЕПРЕМЬЕРА

"СуперИвановы"

"СуперИвановы" – это история обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь. Её мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья. Дар дочери Кати (Мария Абрамова) еще предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако), остаётся верен науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут ли их способности разобраться с собственными семейными историями?

С понедельника по четверг на ТВ-3.

Фото: пресс-служба

МУЛЬТФИЛЬМ

"Руслан и Людмила. Больше, чем сказка"

Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. "Черноморда"


явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу.

С 24 августа.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Как найти грифона"

Выставка посвящена миру волшебных существ городской истории. Она расскажет о традиции изображения мифологических персонажей на самых разных предметах и поверхностях. В экспозиции можно будет увидеть подлинные экспонаты XVII-XIX веков — изразцы, книги, открытки, шкатулки, чернильницы, а также двух 500-килограммовых белокаменных львов и фотографии московских домов, приютивших волшебных тварей на своих фасадах.

С 18 августа, Центр Гиляровского.

Фото: пресс-служба

16 августа 2023, 12:25
Фото: Феликс Грозданов

Как подготовить организм к осени

Как подготовить организм к осени
Как бы ни было грустно, но лето скоро подойдет к концу. И время подумать, как подготовить организм к похолоданию. Врач общей практики Мария Беляева поделилась, что можно сделать, чтобы легче перенести похолодание и дожди.

Тест: узнай, ты пессимист, оптимист или реалист?

Тест: узнай, ты пессимист, оптимист или реалист?
Ответьте на семь вопросов, которые помогут определить ваш угол зрения на мир вокруг. Некоторые уверены, что характер дается человеку при рождении.

Кому стоит избегать курортного романа?

Кому стоит избегать курортного романа?
Психолог Наталья Наумова рассказала, как подобные отношения могут повлиять на психику. Время отпуска – возможность не только отдохнуть телом, но и душой.

Как украсить дом к осени за небольшие деньги

Как украсить дом к осени за небольшие деньги
Руководитель отдела по работе с дизайнерами мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава поделилась, как готовить свое пространство к осени. По словам специалиста, первое, на что стоит обратить внимание, – домашний текстиль.

Космонавт Артемьев назвал три условия для работы человека на Луне

Космонавт Артемьев назвал три условия для работы человека на Луне
Достижения научно-технического прогресса позволяют достаточно быстро подготовить специалиста для полета на другую планету. Межпланетная автоматическая станция "Луна-25" стартовала по направлению к лунной орбите.

Выбор читателей

15/08ВтрЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга 14/08Пнд"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России 14/08Пнд"Как же я его любила": ставшая вдовой Натали раскрыла уникальный дар покойного мужа 14/08Пнд"У меня порвалось все": певица Слава рассказала о родах и последствиях 14/08ПндКоролева отдала Николаеву все: почему имущество при разводе делят несправедливо 14/08Пнд"Опять тревожно": о чем грустит и сожалеет заговорившая про скорую смерть Чурсина