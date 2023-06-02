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Четверг 1 июня

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"Можно решиться на смелый шаг": названы самые удачные дни лета

"Можно решиться на смелый шаг": названы самые удачные дни лета
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Астролог рассказала о том, когда лучше проявить активность.

Лето – самый долгожданный сезон года, который должен зарядить каждого человека позитивными эмоциями. Однако для того, чтобы июнь, июль и август запомнились надолго, нужно, чтобы все важные решения были приняты в правильные моменты времени.

К счастью, благодаря прогнозу, который эксклюзивно для Пятого канала подготовила астролог Мария Чернышева, теперь каждый сможет выбрать момент для того, чтобы направить жизнь в нужное русло.

Например 11 июня станет отличным днем лета для тех, кто хочет завязать долгосрочные отношения, договориться о сотрудничестве или подписать важный договор. Тем, кто хочет преуспеть в карьере, стоит отметить в календаре 28, 29 и 30 июня, а также 1 июля. В этот период можно получить приглашение на вакансию даже по тому резюме, что давно видело одни лишь отказы.

Что же до июля – лучшими его днями станут, кроме 1-го, разумеется, числа, 14 и 15. В эти дни астролог предсказывает неимоверное количество удачи: возможности сами будут плыть в руки, а внимание публики окутает с головы до ног. А вот 27 и 28 числа – отличные дня для знакомства с "тем самым человеком".

В августе самыми удачными днями станут 12 и 13 числа, а также 24 и 25. Вырастает вероятность приятных подарков, важных соглашений, а также прорыва в делах, которые зависли.

"Если какое-то дело вы не могли сдвинуть с мертвой точки, то в эти дни можно решиться на этот смелый шаг", – придала астролог уверенности в себе.


2 июня 2023, 02:34
Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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