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Среда 14 июня

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Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты

Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты
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35 лет назад в СССР прошел первый конкурс красоты, который наделал много шума.

В конце 80-х на советском телевидение стало больше свободы. Об этом можно судить ходя бы потому, что зрители увидели финал первого в стране конкурса красоты, в котором было очень много провокационных для того времени моментов. Предлагаем вспомнить, как ровно 35 лет назад выбирали главную красавицу СССР.

Директором конкурса, как пишет gazetametro.ru, был Павел Гусев. Именно он выступил с идеей на горкоме комсомола и получил добро. Попробовать свои силы решили несколько сотен девушек. Пока они мечтали дойти до финала, по стране стали ходить слухи о том, что попадут туда якобы только те участницы, у которых есть "покровители в партийной верхушке". Эту информаци. собеседник газеты опроверг, заверив, что победительница "Московской красавицы" Маша Калинина заветную тиару добыла собственными силами.

Финал конкурса наделал очень много шума. Во-первых, из-за проходки в купальниках, которую транслировали по телевидению. Такого советский зритель раньше точно не видел! При этом, говорит Павел Гусев, никто даже не пытался сделать его менее откровенным, а организаторы не контролировали длину одеяний участниц.

Еще одним шумным событием финала стало объявление победительницы. Многие были уверены, что первое место Маши Калининой было куплена. Даже после завершения "Московской красавицы" организаторов доставали письмами и звонками с сомнениями по поводу честности конкурса.

"Победа была абсолютно справедливой. Маша выиграла, потому что была очень искренняя и обаятельная", – заверил Павел Гусев.

14 июня 2023, 04:39
Фото: unsplash.com
Gazetametro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Грандиозный финал 12-ого сезона Международного конкурса красоты

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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