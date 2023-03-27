Это может отпугнуть: названы три ошибки мужчин при знакомстве в Сети

Правильное общение в приложениях для онлайн-знакомств – целая наука.



В современном мире, где каждый человек крутится словно белка в колесе и торопится то на работу, то домой, многим бывает сложно найти себе близкого человека. Потеряв надежду познакомиться на работе или в транспорте, многие мужчины обращаются к онлайн знакомствам.

Но и там их может подождать неудача, ведь многие мужчины совершают ошибки, которые заставляют понравившихся ему девушек поспешно закончить общение.

О том, что же представители сильного пола делают не так во время онлайн-знакомств, рассказала наставник по отношениям Луана Уорд изданию Daily mail, выдержки из которого приводит телеканал 360.

Экспертом были названы три ошибки мужчин при знакомстве в сети. Первая из них – надоевший всем вопрос "Как дела?". Из-за него собеседнице будет сложно понять, что имеет ввиду мужчина и намекает ли он на что-нибудь. Вторая ошибка – обильное использование смайликов в сообщениях. Это, по словам специалиста, может отпугнуть девушку.

Третья ошибка, которую часто совершают мужчины в приложениях для онлайн знакомств – излишняя навязчивость. Стоит, иными словами, девушке не ответить на новое сообщение своего визави спустя пару минут, как он уже засыпает ее вопросами о том, куда она пропала и почему его игнорирует.

Не забыла эксперт напомнить и о том, что если и в приложении для онлайн знакомств разговор не складывается, то такое общение лучше завершить. Ведь при личной встрече вряд ли что-то изменится и вечер со знакомым из приложения для онлайн знакомств будет грозить, скорее всего, потерянным временем.

