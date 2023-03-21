Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 28 марта

Самое интересное в столице

СКОРО

ЖАРА MUSIC AWARDS



Эта премия вручается за музыкальные достижения по итогам прошлого года. Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших! На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров и выступления самых популярных артистов и хитмейкеров года. Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, HammAli & Navai, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Тимати, Клава Кока, Artik & Asti, Лолита, Ольга Бузова, Emin, MOT и многие другие выступят на ЖАРА MUSIC AWARDS 2023. В этом году объявлены две новые номинации – "Хитмейкер года" и "Лирик-артист года".

6 апреля, Crocus City Hall.

ФОРУМ

"Форум Успеха"

В рамках Форума все желающие смогут принять участие в семинарах и тренингах, а также напрямую пообщаться с ведущими спикерами России – профессионалами в абсолютно разных направлениях. Мария Киселева, Максим Поташев, Владислав Третьяк; Роза Сябитова, Екатерина Андреева, Ксения Бородина, Хабиб – все они будут здесь. "Форум Успеха" – это уникальная возможность для каждого участника в течение двух дней погрузиться в атмосферу изучения себя и своих колоссальных возможностей. Перепрограммировать свои психологические настройки, чтобы убрать из своей жизни все то, что мешает двигаться вперед, трансформироваться и развиваться.

3-4 июня, "Сибур-Арена" (Санкт-Петербург).

ВЫСТАВКА

"Театр Бориса Мессерера"

Бахрушинский музей стал генеральным партнером юбилейной выставки которая представит яркий, самобытный пласт истории русского искусства и театра в более чем 120 авторских работах. Причем можно не только видеть работы мастера театрально-декорационного искусства, живописца, скульптора и графика, созданные им за 60 лет, но и поучаствовать в большой образовательной программе. Хитами выставки станут авторские эскизы занавесов, костюмов и декораций к знаменитым балетам "Кармен-сюита" Родиона Щедрина, "Светлый ручей" Дмитрия Шостаковича, "Тропою грома" Кара Караева и "Подпоручик Киже" на музыку Сергея Прокофьева.

По 11 июня, Российский национальный музей музыки.

ФИЛЬМ

"Айта"

Триумфатор кинофестиваля "Зимний" (лучший режиссер, лучший актер), специальный гость фестиваля "Дух огня" – детективный триллер "Айта" от режиссера Степана Бурнашева выходит на большие экраны. Это история о безграничной родительской любви и разрушительной силе толпы, когда необдуманные эмоциональные решения, берущие верх над разумом, и всепоглощающий гнев ломают и калечат судьбы людей.

С 30 марта.

ТЕАТР

"Час тишины"

Герои спектакля – обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя. Однажды в квартире Мишеля происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (долбаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины? Пьеса Флориана Зеллера – комедия про любовь и очищение человеческой души. Про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней и про ошибки, которые рано или поздно придется исправлять. В качестве сценографа спектакля дебютирует известный художник Василий Ложкин.

25, 26, 30 марта, "Школа современной пьесы".

ДЕТЯМ

"На волшебной дороге"

Эта постановка режиссера Евгении Белолипской – приключенческая история в контексте компьютерной игры – познакомит юных зрителей с правилами дорожного движения, знание и соблюдение которых необходимо для безопасного поведения на дороге. Главные герои – компьютерные человечки Лаг и Баффа, оказавшиеся за пределами привычного для них геймерского мира, где так же, как и в любой игре, есть свои правила и законы, с которыми им и предстоит познакомиться. Образовательная программа в формате театральной постановки наглядно продемонстрирует правила поведения пешеходов на проезжей части, расскажет о значении наиболее часто встречающихся дорожных знаков и о том, куда звонить в случае ДТП и других экстренных ситуаций.

26 марта, Московский театр иллюзии.

ФОРУМ

ART RUSSIA



Ярмарка современного искусства ART RUSSIA, организованная искусствоведом и куратором Елизаветой Фроловой и Корпорацией "Синергия", представит широкую коллекцию работ современных художников, скульпторов, фотографов и других деятелей искусства. В рамках арт-форума выступят больше 100 ведущих представителей российского арт-сообщества, эксперты будут обсуждать ключевые темы отрасли: растущую роль искусственного интеллекта, монетизацию работ начинающих и состоявшихся художников, развитие искусства в регионах. В Гостином дворе, где будут представлены работы более 50 художников и скульпторов из России. Гости, купившие билеты на ярмарку, приглашены на показы иммерсивного спектакля Нового Театра "Лубянский гример" в знаменитом особняке Салтыковых-Чертковых.

С 30 марта по 2 апреля.