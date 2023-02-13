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Понедельник 13 февраля

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Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 25 февраля

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Самое интересное в столице

ВЫСТАВКА

"Сны Сибири"

Название иммерсивной выставки не случайно. Произведения, созданные мастерами Сибири, жившими более полутора тысяч лет назад, настолько причудливы, что, кажется, такие фантазии могли прийти скульптурам и ювелирам только во сне. Артефакты эпохи неолита, зооморфные образы железного века, удивительные композиции пермского звериного стиля, оружие и керамика — это и многое другое можно увидеть в рамках экспозиции. Интересно, что популяризирует это выставку музей совместно с "Русской Медигруппой". "Нам бы очень хотелось, чтобы исторический музей воспринимался как самый популярный и самый значимый музей в России. Мы очень благодарны за возможность быть сопричастным к вашим проектам, за возможность привлекать к ним большую российскую аудиторию", – заявил на церемонии подписания соглашения с музеем управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.

До 19 февраля, Исторический музей.

Фото: пресс-служба

"Ноев Ковчег"

Дмитрий Воронин известен, прежде всего, как мастер деревянной скульптуры, виртуозно работающий в таких сложных техниках, как маркетри и инкрустация. Многие его произведения, выполненные из дерева, уникальны и неповторимы, поскольку существуют в единственном экземпляре. Воронин задействует сложные технологии и особые приёмы обработки дерева, в результате чего поверхность скульптур отличается богатой орнаментикой, игрой фактур и декоративностью. Сам автор называет свою технику "лоскуточной", что подразумевает чередование разноцветного шпона и ценных пород древесины, обуславливающее разнообразную цветовую гамму его работ.

До 7 марта, галерея "21-век. Artinvestment.ru" (Гороховский пер., 7).

Фото: пресс-служба

"Шаляпин: первый народный артист".

Онлайн-проект Бахрушинского музея представляет новые факты из биографии великого певца. Информационным партнером проекта выступило Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). "В проекте, посвященном жизни и творчеству легендарного оперного исполнителя, мы постарались показать Шаляпина не только как гениального певца, завоевавшего всемирную славу, но и как человека. Пользователи узнают о Шаляпине из первоисточников – из его воспоминаний и писем, из рассказов друзей и родственников: они сохранили для нас многочисленные истории, героем которых регулярно оказывался Федор Иванович. Мы предлагаем зрителям пройти с Шаляпиным сквозь Серебряный век, оказаться очевидцами бурных двадцатых и тридцатых годов и, конечно же, услышать голос непревзойденного русского оперного певца на сохранившихся исторических записях из наших фондов", говорит генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. Иллюстрациями к историям из жизни Шаляпина стали изображения предметов из собрания музея, автографов великого артиста, эскизов его сценических костюмов, фотографии, шаржи и карикатуры. Один из самых интересных экспонатов – уникальная афиша первого сольного выступления Шаляпина в опере "Галька" Станислава Монюшко, где Фёдор Иванович исполнил партию Стольника. Во всем мире сохранился только один экземпляр афиши этого спектакля, и он находится в коллекции Бахрушинского музея!

С 13 февраля, https://chaliapin.gctm.ru/

Фото: пресс-служба

"Терракотовая армия"

Если вы хотите необычно отметить День всех влюбленных, приходите на выставку "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" в Павильоне 21. В этот день для посетителей с именами Любовь, Валентин и Валентина — бесплатный вход, а для всех влюбленных в Китай и друг в друга — специальный тариф на билет: 1500 рублей на двоих. Гостей ждут бесплатные мастер-классы по каллиграфии (с 15.00 до 17.30): участники унесут с собой как талисман красивый иероглиф "Любовь", а экскурсоводы расскажут легенду о главной любви Императора. Выставка-реконструкция основана на археологической сенсации ХХ века — многотысячной глиняной армии Первого императора Китая, правившего в III в. до н.э. Экспозиция погружает зрителя в загадочную историю Терракотовой армии и эпоху ее создания — период великих реформ, повлиявших на ход древних событий.

14 февраля, ВДНХ (павильон 21).

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Солисты МГАСО"

Солисты Луиза Минцаева, Анна Чугаева и Алексей Мазур представят изысканную программу для трио – флейты, альта и арфы. В программе прозвучат два произведения начала XX века – "Элегическое трио" Арнольда Бакса и "Соната для флейты, альта и арфы" Клода Дебюсси, эталон авангарда 1980-х – "Сад радости и печали" Софьи Губайдулиной, а также состоится российская премьера трио "Эффект Доплера" современного американского композитора Эдриенн Альберт.

19 февраля, Новое концертное пространство Зарядья.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Задняя часть слона"

Главный герой, Матвей Матвеевич Запорожец, играет не Гамлета, не Ахиллеса, и даже не Акакия Акакиевича из гоголевской "Шинели". Его роль – задняя часть слона на детском утреннике. Однажды к нему приходят "вежливые люди", и как в известном кинофильме "Джентльмены удачи", делают предложение, от которого невозможно отказаться: сыграть другого человека, но не на сцене, а в жизни, чтобы помочь раскрыть одну тайну, от которой зависит будущее… В главной роли – комедийный артист Юрий Чернов.

17 февраля, "Школа современной пьесы".

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Aidan.doc"

Это документальное киноисследование состоит из четырех серий, повествующих о творческом и личном пути знаменитой художницы. Зрители впервые побывают с Айдан в ее доме, в мастерской и на знаменитом мраморном карьере в итальянской Карраре. Главная героиня проекта откровенно расскажет о победе над раком, профессиональных успехах и неудачах, о сложном переходе от современной живописи к мраморной скульптуре; поведает о своих взаимоотношениях с родителями, возлюбленными, коллегами, друзьями и недоброжелателями. "Aidan.doc" – не только биография, но и субъективная психологизированная оценка Айдан Салаховой себя и своего окружения. Пока друзья и коллеги анализируют жизнь и творчество Айдан, она дает жизненную оценку себе, своему творческому пути и событиям, повлиявшим на ход истории современного искусства в России.

С 15 февраля, онлайн-кинотеатр Okko.

Фото: пресс-служба

13 февраля 2023, 15:40
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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