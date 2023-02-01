Состояние Дроздова в больнице Тесты Роман Акиньшиной и Козловского Игры Сонник

Топ новостей недели

"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли
"Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы
Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним
Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
партнеры
Среда
1 февраля
Лента новостей
15:00
"Внутри": Объявившая о беременности Арзамасова раскрыла рождение малыша
14:40
Психосоматика болезней: о каких желаниях и эмоциях говорят наши недуги
14:20
"Перестали финансировать": как опальный принц Гарри промотал наследство покойной принцессы Дианы
14:00
Добила: Высокомерная Королева унизила перенесшего инфаркт больного Николаева
13:40
"Уехал с огромным количеством денег": Обобравшего россиян позорника Слепакова сдали с потрохами
13:20
В Подмосковье семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
13:00
"Вырезали": объявлено о страшной участи резко сдавшего Галкина*
12:40
"Детка, ты мой кайф": трек Джаро и Ханза "залетел" в топ Shazam
12:20
В Свердловской области пять человек погибли от угарного газа
12:00
"От ужаса орала и рыдала": племянник Повалий отправился воевать в Донбасс
11:40
"Будут ампутировать": Врачи готовятся отрезать отмершие конечности тяжелобольного Костомарова
11:20
В подмосковном Чехове электричка насмерть сбила 17-летнего студента
11:00
Мошенничество с современными технологиями: риелтор "кинул" 14 клиентов
10:40
"Ненавижу ее": подравшийся с женой до крови Вдовиченков объявил о расставании
10:20
Два трупа с ножевыми нашли в квартире после пожара в Лефортово
10:00
"Бабушкин вариант": как с легкостью получить квартиру в Москве
09:40
Попавшего в реанимацию переломанного Дроздова сняли на видео: Еле двигается и почти не говорит
09:20
"Расчленить": Приходько вспорола упекшую в психушку родную дочь Машу Распутину
09:00
13 добрых историй, которые помогут вам не терять веру в человечество
08:40
Как кофе влияет на организм: объяснил врач
08:20
Что делать, если твоя жизнь – спланированный сценарий твоих родителей?
08:00
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно
06:12
Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон
04:24
В Москве растет доля квартир без отделки
02:08
Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
00:16
Макарьев день: что нельзя делать 1 февраля
22:00
"Ребро проткнуло легкое": изнуренный в реанимации Дроздов перестал говорить
21:40
"Ждем": Ковальчук после развода вынашивает плод назло Чумакову
21:20
"Чтоб глотала и принимала": удаливший яичко Шура ищет невесту в "Давай поженимся"
21:00
Прощай, легенда! Почерневшее тело Юдашкина нашли на кровавой простыне
20:40
“Вот как я умею!”: покрасневшая как рак Гузеева выставила на фото смачную дырочку
20:20
"Замухрышка": разбившей семью Петросяна и Степаненко молодухе треснули по набитому стариком кошельку
20:00
Скрывал интим с Королевой и рухнул при смерти? Вся правда о недуге Николаева
19:40
“Скоро на тот свет”: вид раздувшейся как шар Успенской ошарашил россиян
19:20
"Постыдился бы": содравший с россиян миллионы Газманов жирует за счет простых работяг
19:00
"Вероятность летального исхода": врачи оценили шансы сраженного инфарктом Николаева
18:40
Слезы и море цветов: ушла Светлана Ходченкова
18:20
Мучилась из-за измен мужей и 10 лет скрывала рак: нелегкая судьба Веры Глаголевой
18:00
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
17:40
Не смог: Объявлено о возвращении Максима Галкина* в Россию
17:20
"Люди доходили до самоубийства": Катина из "Тату" поименно перечислила геев среди звезд
17:00
Вырвана с мясом: Пропавшую без вести Седокову нашли в крови
16:40
Где в Подмосковье купить дешевую дачу
16:20
Харатьян поведал о трагедии всенародно любимой звезды: Они любят друг друга, но расстаются
16:00
"В психиатрии": Сорвавшуюся с катушек Бузову отправили на лабораторные исследования
15:40
"Плохо": Отец сообщил о печальном состоянии отрезанного Костомарова
15:20
"Нас называют центром зла": Казарновская убеждена в неизбежной победе России
15:00
"Можно поесть": 41-летняя Собчак сохранила выпавший из матки послед
14:20
"Мы квиты": Долина поставила жирную точку в конфликте с необразованной задавакой Карнавал
14:16
Игоря Николаева сразил инфаркт
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался
Грудь с пятнами и глаза не видят: фото с прячущей лицо Заворотнюк появилось в Сети
"В положении мы": осчастлививший Волочкову с пузиком Джигурда пытается поднять упавшее достоинство
Слезы и море цветов: ушла Светлана Ходченкова
Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения
Собчак пляшет на костях: скорченная в муках любовница Виторгана ушла на небеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Психосоматика болезней: о каких желаниях и эмоциях говорят наши недуги

Психосоматика болезней: о каких желаниях и эмоциях говорят наши недуги

Кожа, зрение и слух первыми реагируют на стресс.
прочитано 103 раза

Как расстройства здоровья взаимосвязаны с психикой и правда ли, что все болезни от нервов, рассказал Артем Толоконин – автор уникальной методики психосоматической реабилитации, книг-бестселлеров "Практическая психосоматика" и "Секреты успешных семей".

ПО ТЕМЕ

Если у ребенка стресс: как должен вести себя хороший родитель

Кожа

Кожа – не только самый большой орган нашего тела, но и главный защитный барьер от внешнего мира. Когда события или люди вокруг начинают, как нам кажется, угрожать и вредить, включаются механизмы сопротивления этой угрозе.

Например, у подростков и взрослых встречается такое явление, как бородавки. С точки зрения психосоматики это сигнал того, что человеку приходится часто контактировать с неприятной персоной или ситуацией. Но поскольку он не может избежать этого взаимодействия, его кожа дает реакцию в виде огрубения. Тем самым как бы компенсирует психологическую уязвимость человека и снижает его чувствительность к происходящему. Как правило, бородавки проходят, если раздражитель исчезает из жизни этого человека.

Опорно-двигательный аппарат

Когда человек испытывает тяжесть от каких-либо невыносимых отношений или обязательств, то страдает его основа, стержень ― то есть позвоночник. Груз психологических переживаний действует разрушительно на суставы.

Так, непосильное финансовое бремя часто трансформируется в боли в области поясницы. А сильные шоковые потрясения и вовсе могут парализовать, что на уровне тела проявляется в виде болезни Бехтерева.

Зрение и слух

Если мы не хотим что-то или кого-то видеть, то у нас будет портиться зрение. Если не хотим что-то или кого-то слышать ― возникают проблемы со слуховым аппаратом. В моей практике был случай, когда у человека появлялись шумы в ухе и снижался эпизодически слух именно с той стороны, где находился раздражитель. Таким образом организм пытался защититься от источника напряжения.

Давление

Повышение артериального давления часто связано с повышенной тревожностью. Например, когда человек своими негативными переживаниями приводит организм в избыточный тонус, сопоставимый с состоянием, если бы он поднимал штангу. То есть возникает огромное напряжение, с которым тело вынуждено справляться. Хотя веских причин для такой адаптации нет.

Одна моя пациентка переживала сложный период, когда одновременно заболели ее внучка и дочь. На всякий случай она решила обследоваться и получила результат о повышении онкомаркеров. С точки зрения медицины это не означает серьезной угрозы, так как даже при незначительном воспалении в организме они тоже могут повышаться. Но она уже нарисовала себе картину ужасного будущего с неизлечимым диагнозом, спровоцировав значительный подъем артериального давления.

Артем Толоконников. Фото: пресс-служба

Пищеварение

Такое распространенное заболевание, как гастрит иногда возникает по причине того, что человек не может буквально переварить какую-то персону или ситуацию в своей жизни, осуждает себя, винит и ругает за что-то. В таких случаях именно желудок становится мишенью, которая принимает всю горечь этих эмоций и выдает обратно в виде болевых симптомов.

Проблемы с кишечником тоже могут говорить о том, что человеку сложно пережить какую-то историю 10-летней давности или даже из детства. Так происходит, потому что глубоко в памяти этот конфликт все еще существует и постоянно вызывает раздражение на уровне тела.

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 14:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

5 лучших книг, которые помогут преодолеть трудности

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

“Вот как я умею!”: покрасневшая как рак Гузеева выставила на фото смачную дырочку

Лариса Гузеева поразила поклонников

Шоу-бизнес

“Скоро на тот свет”: вид раздувшейся как шар Успенской ошарашил россиян

Любовь Успенская очень изменилась
Шоу-бизнес

"Замухрышка": разбившей семью Петросяна и Степаненко молодухе треснули по набитому стариком кошельку

В семье Евгения Петросяна не скупятся на шикарные подарки
Шоу-бизнес

Скрывал интим с Королевой и рухнул при смерти? Вся правда о недуге Николаева

При чем здесь бывшая жена Игоря Николаева

Гороскоп

Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года

Здоровье

Как кофе влияет на организм: объяснил врач
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно
Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон
Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+