Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни

Замечательная традиция – встречать Новый год или проводить любой другой праздник в новом месте. Рассказываем, как хорошо отдохнуть и сэкономить на билетах.

Опытные туристы знают несколько секретов, позволяющих существенно сэкономить во время перелетов. Полученные благодаря этому деньги всегда можно потратить на приятные мелочи: подарки, сувениры или вкусную еду. WomanHit публикует четыре полезных лайфхака.

Раннее планирование

Лучше начинать планировать отдых с перелетом за несколько месяцев. Подобная практика позволяет не только сэкономить деньги, но и выбрать максимально подходящий по комфорту самолет. Новогодние туры авиакомпании могут начать реализовывать даже в летний период.

Акции

Вряд ли стоит стесняться возможности воспользоваться специальными предложениями по снижению стоимости билетов. Скидки и акции могут предлагать не только авиакомпании, но и фирмы-партнеры. Если у путешественника нет четкой привязки к определенной дате вылета, то можно существенно сэкономить, приняв участие в акции.

Помощь специалиста

В современном мире существуют специалисты, которые разбираются в различных сферах жизни. Путешествия – не исключение. Если есть возможность, то можно обратиться к трэвел-ассистенту, который работает как лично, так и удаленно.

Анализ дат

Для экономии средств при перелетах на отдых важно учитывать период пребывания. Билет для туров в выходные дороже, а найти предложение подешевле с вылетом в праздничные дни – что-то из разряда невероятного.