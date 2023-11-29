Пять важных правила для подготовки к Новому году

Любимый семейный праздник уже на пороге. Через месяц россияне начнут подводить итоги года и дарить подарки. Для того, чтобы все получилось так, как хочется, необходимо правильно подготовиться.

Как же хочется завершить все дела и встретить утро 1 января с "чистого листа". Как все успеть? где взять время, чтобы за месяц закрыть все задачи? Главное – успокоиться и подойти к предновогодней подготовке разумно. Телеканал "360" публикует правила, соблюдая которые, можно успеть сделать почти все.

Составьте четкий план

Специалисты по тайм-менеджменту напоминают о необходимости фиксировать все дела на бумаге или электронном носителе. Распределите нерешенные задачи от самого затратного по времени и сложного до легкого. Подобный подход помогает избежать паники. Действуйте по плану, при необходимости корректируя.

Привлекайте помощников

Члены семьи, друзья и близкие могут помочь выполнить некоторые задачи. не стесняйтесь делегировать обязанности и контролировать их выполнение. Это сохранит ваши силы и поможет закрыть ряд задач.

Уделяйте время себе

Для того, чтобы в конце месяца не чувствовать опустошение и усталость, обязательно выделяйте часы для собственного удовольствия. Можете потратить это время так, как хочется: массаж, дополнительный сон или чтение любимых книг.

Планируйте бюджет заранее

Выпишите все обязательные платежи. При возможности. осуществите их до дедлайна. В противном случае можно столкнуться с проблемами из-за праздничного графика компаний, которые их принимают. Зафиксируйте траты на подарки, стол и украшения. Старайтесь не совершать незапланированных покупок.

Определитесь с меню

За одну-две недели до праздничного застолье необходимо купить все ингредиенты, которые можно хранить в домашних условиях. Распределите обязанности по приготовлению между членами семьи заранее.

Интернет-портал "Подмосковье сегодня" напоминает, что для идеального Нового года важно прислушиваться к собственным желаниям. Если хочется провести праздник без застолья и танцев в тихом семейном кругу, то не стоит отказываться и от этой идеи. Мечты должны сбываться.



