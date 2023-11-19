Топ-5 секретов женского бизнеса

Есть ли критерии, которые определяют успех женского бизнеса? Современные женщины-предприниматели, кажется, успевают всё: руководить с присущей женщинам интуицией и особой деловой хваткой, и при этом не жертвовать семьей ради карьеры. Какие секреты помогают идти вперед, добиваться прекрасных результатов и получать удовольствие от процесса? Рассказывает основатель проекта "ФинБорд" Ольга Кузнецова.



Любовь к процессу

Каким бы успешным не был стартап, в дальнейшем первоначальная искра может погаснуть только лишь потому, что перестали гореть глаза. Процесс создания чего-то нового, крутого и результат, которым ты по праву гордишься – это настоящее удовольствие, то чувство, когда понимаешь, что все было не зря. И это ощущение похоже на заряд батарейки: да, есть усталость, долгий путь, напряжение, но итог, созданный твоей командой, помогает людям в работе, они благодарят за автоматизацию различных процессов, дают обратную связь.

"В успешности бизнеса важна не только прибыль, хотя она, конечно, тоже важна – говорит Ольга. – Не должно быть эмоционального выгорания, нежелания двигаться и развиваться дальше. Я верю в то, что успешность всегда там, где люди искренне любят то, чем занимаются и даже к рутинным будничным делам относятся с позитивным настроем. Если руководитель-женщина, то ей особенно важно быть в ресурсе. А это невозможно без семьи, поддержки, внутренней гармонии и баланса. У всех свои способы поддерживать огонь и помогать разгораться ему еще сильнее".

Планирование и цель

Есть знаменитая цитата про то, что человек может быть очень занятым, но при этом не слишком эффективным. Так что важно не то, сколько времени занимает работа, а ее результат. Четкий тайм-менеджмент невозможен, когда нет сформулированных целей. С целями планировать работу гораздо проще и приятнее.

Еще важное умение и навык – не торопить события и уметь ждать. Невозможно скинуть несколько килограммов за 2 дня. Как минимум, нужны продуманное меню, спортивная нагрузка и какие-то ограничения в еде. В бизнесе похожая схема, хоть и усложненная, так как бывают форс-мажорные ситуации, какие-то ошибки, которые нужно исправлять. Поэтому важно правильно идти по дороге, преодолевать препятствия и радоваться успехам, которые ускоряют темп и приближают к намеченным целям.

Постоянное развитие

Мир не стоит на месте, и развитие сегодня происходит очень быстро. Чтобы держать руку на пульсе, необходимо постоянно изучать актуальную информацию о своей сфере, расширять деловые контакты, обмениваться опытом с коллегами, читать, проходить курсы и вебинары. Важно все, что помогает улучшать и модернизировать процессы. Невозможно все знать. Плохо, если не хочется узнать. Особенно если речь о руководителе – человеке, который должен регулярно подтверждать свой статус лидера и вдохновлять свою команду.

"Нужно привыкнуть к тому, что придется выходить из зоны комфорта, – говорит Ольга. – Но это лишь помогает развитию, делает тебя сильнее и увереннее. Эти черты определяют руководителя, так как ответственные решения принимает именно он".

Твоя команда

Без единомышленников достичь чего-то в бизнесе невозможно. Сила хорошего руководителя не в том, чтобы делать все самостоятельно, а уметь расставлять приоритеты, делегировать обязанности. С теми людьми, кто также горит общим делом, можно действительно свернуть горы.

Сплоченная команда – это также микроклимат внутри коллектива. Важно не только финансовое поощрение, но и мотивация – новые задачи, возможности, развитие, корпоративные мероприятия, которые сплачивают еще сильнее.

Внутренняя сила и баланс

Никто не требует делать выбор между карьерой и семьей. У женщины-предпринимателя есть свои секреты, как сохранять правильный баланс. "Для меня это умение переключаться, как только я переступаю порог дома, – говорит Ольга. — Это полноценные выходные с мужем и детьми, это разговоры с дочерью, помощь сыну с уроками, укачивание малыша на сон. Моя семья – это опора, поддержка, то, что придает силы, энергию и позволяет идти вперед еще продуктивнее и увереннее".