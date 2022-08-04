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Lifestyle
Очередной рекорд: 70-летний Конюхов сорвался в экстремальную экспедицию

Очередной рекорд: 70-летний Конюхов сорвался в экстремальную экспедицию

Великий путешественник Федор Конюхов решил вновь удивить россиян.
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70-летнему Федору Конюхову не сидится на месте даже в столь уважаемом возрасте. Недавно он получил заманчивое предложение от своего давнего знакомого Александра Юнанова прокатиться на байках по пустыне. Великий советский и российский путешественник, недолго думая, охотно сорвался в новую экстремальную экспедицию.

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Юнанов рассказал "КП", что сначала они с Конюховым хотели отправиться в снега – на Северный Полюс, но потом в эти планы были внесены коррективы самой жизнью. Тогда путешественники вместе с компанией единомышленников решили рвануть в пески и установить очередной российский рекорд.

По плану в начале осени Конюхов вместе с другими членами экспедиции прибудет в Иркутск – там и начнется их незабываемое путешествие. Часть пути любители экстрима преодолеют на машинах, а затем пересядут на байки.

На двухколесном транспорте мужчины и доберутся до конечной точки пути, установив новый рекорд по пересечению пустыни Гоби на мотоциклах – в том случае, если все пойдет по плану, конечно. В условиях бездорожья и отсутствия инфраструктуры бравым смельчакам предстоит преодолеть две тысячи километров, но их это не пугает.

Напомним, что в личной копилке Федора Конюхова уже два десятка мировых рекордов, а также пять кругосветных путешествий. Судя по всему, останавливаться на этом знаменитый путешественник не собирается.

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Федор Конюхов. Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 19:13 Источник: КП ✓ Надежный источник
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