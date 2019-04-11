Путешественник Конюхов попал в очередной шторм на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов продолжает одиночное кругосветное путешествие на весельной лодке. Он вновь попал в шторм, в результате которого маленькое судно сильно помотало, передает телеканал "360". По словам Конюхова, если лодка окажется боком к волне, ее обязательно перевернет.

Ситуацию осложняет тот факт, что полагаться на некоторые приборы путешественник уже не может. Из-за сильной облачности солнечные батареи не вырабатывают достаточно энергии, поэтому сейчас у него есть только карта, электронный компас и связь.