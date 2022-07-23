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Lifestyle
Боли в позвоночнике и удлинение лица: чем опасен неправильный прикус

Боли в позвоночнике и удлинение лица: чем опасен неправильный прикус

Большинство детей стесняются брекетов: несмотря на увещевания родителей и врачей, не стремятся носить их ни дома, ни в школе. Да и сами родители, вспоминая ужасы советской медицины, предпочитают махнуть рукой даже на собственные улыбки. Однако исправлять прикус все же стоит, поскольку проблема может привести к другим заболеваниям, казалось бы, напрямую не относящимся к зубам.
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Неправильный прикус провоцирует проблемы с осанкой и координацией, а также нарушения симметрии лица. Подробнее об этом "Дни.ру" рассказала челюстно-лицевой хирург, эксперт в области дентальной имплантации, главный врач и основатель Dental Plats Юлия Гришенина.

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Баланс в теле

Классическая стоматология раньше делала акцент лишь на том, что неправильный прикус может привести к боли в челюсти, образованию щелей и выпадению зубов. То есть в основном на эстетических проблемах. Но в последние годы врачи обратили внимание на множество взаимосвязей в человеческом организме. Стало ясно — прикус может напрямую влиять на осанку и чувство равновесия.

Необходимо помнить: весь наш организм работает скоординированно. Когда мы говорим о хорошей осанке, мы имеем в виду, что голова и позвоночник сбалансированы по отношению к гравитации.

Кости формируют основу для тела. Суставы образуются там, где соединяются две кости. Мышцы прикрепляются к нашим костям и обеспечивают энергию движения. Почти все мышцы тела работают сообща, чтобы удерживать нас в вертикальном положении, и мы могли двигаться.

Осанка и прикус тесно связаны. Одно влияет на другое, вовлекая в процесс мышцы шеи, спины, таза и ног. Наши тела имеют высокий центр тяжести. Это усложняется тем фактом, что мы носим настоящий шар для боулинга, нашу голову, на плечах.

Когда какая-либо часть вашего тела не соответствует другим частям, возникает цепная реакция. Если мы представим тело как поступательную цепь с ногами на одном конце, то что будет на другом? Голова? Этот ответ близок к правде, но если сказать точнее, эту функцию выполняют как раз-таки зубы.

Юлия Гришенина. Фото: пресс-служба

Прикус и наклон шеи

Когда ваши верхние и нижние челюсти сомкнуты вместе, каждый зуб фактически образует скелетную связь со своим противоположным зубом. Это смыкание определяет положение челюсти и положение головы к позвоночнику.

Связь между положением зубов и скелетом проверить очень легко. Наклоните голову вперед, сомкните челюсти в привычном для вас положении и обратите внимание на ощущения от укуса. Затем запрокиньте голову назад и снова сомкните челюсти. Заметили разницу в положении зубов в обоих случаях? Вот так наклон шеи влияет на прикус и, соответственно, наоборот.

Недавнее исследование, проведенное учеными кафедры физиологии Университета Барселоны (Испания) и Университета Инсбрука (Австрия), доказывает — нарушения прикуса напрямую связаны с различными моторными и физиологическими изменениями человека.

Ученые выявили взаимное влияние между тройничным нервом и вестибулярным ядром, отвечающим за жевательную функцию и контроль равновесия, а также между жевательными мышцами и мышцами шеи.

Конечно, эта взаимосвязь не так очевидна для нас в повседневной жизни. Вот почему никто не бежит исправлять прикус, как только чувствует дискомфорт в спине.

Прикус непосредственно влияет на положение головы. Если бы ваш коленный сустав был смещен, вы, вероятно, компенсировали бы это легкой хромотой. Когда ваши зубы неправильно выровнены, мышцы челюсти компенсируют это, слегка скручивая челюсть, чтобы сблизить зубы. Это заставляет мышцы работать интенсивнее.

Со временем это приводит к гипертонусу. Мышцы, находящиеся в постоянном напряжении, укорачиваются. Тем не менее обычно мы не ходим с поникшей головой, а приспосабливаем свое тело так, чтобы наши глаза и уши были на одном уровне с землей. Это еще больше усугубляет состояние прикуса и может вызвать проблемы в других частях тела – иногда намного дальше от нашего рта.

Конкретные последствия неправильного прикуса:

· Ощущение онемения или покалывания в одной руке;

· Боль в челюсти, голове, шее, плечах, спине;

· Одно плечо становится выше другого;

· Мышцы грудины чувствительны к прикосновению;

· Одна нога становится короче другой;

· Нарушение симметрии лица.

Последний пункт особенно интересен, поскольку неправильный прикус может влиять и на лицо. Если брать "золотое сечение", которое является признанным стандартом красоты, систематические проблемы с зубами могут серьезно его нарушить.

Конечно, правые и левые стороны лиц не являются абсолютно идентичными, однако неправильный прикус только усиливает эту разницу. К тому же он может привести к удлинению лица и значительному выпячиванию подбородка. Подумайте, нужны ли детям такие проблемы в будущем.

Стоит ли взрослым исправлять прикус?

До сих пор бытует миф, что исправлением прикуса можно заниматься только в детстве. На самом деле на проблему стоит обратить внимание в любом возрасте. Когда после 30-40 лет пациенты обращаются к стоматологу-ортопеду с целью протезирования зубов, они задумываются о том, что сначала необходимо провести правильное ортопедическое лечение и подготовить зубы к протезированию.

Если не решиться на лечение, ортопедические конструкции будут скалываться, как следствие — недолгая служба реставрации. И это еще одна проблема, к которой приводит неправильный прикус.

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Фото: Владимир Берзин/pixabay.com
Автор: 23 июля 2022, 08:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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