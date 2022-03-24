Лицо перекосило: Измученной звезде Comedy Woman расковыряли рот

В отсутствие регулярных съемок Надежда Сысоева решила не терять время зря.

Звезда Comedy Woman вплотную занялась своим здоровьем, а именно – созданием идеальной улыбки. Оказалось, что добиться этого не так-то просто. Для начала Надежде Сысоевой понадобилась серьезная стоматологическая операция – артистке потребовалось удалить сразу четыре зуба мудрости.

Собравшись с силами, юмористка решилась на неприятную процедуру. Судя по всему, все прошло успешно: звездной пациентке расковыряли рот и удалили лишние зубы. Почти сразу после этого юмористка со слегка перекошенным от боли лицом и льдом у щеки вышла на связь со своими поклонниками.

Несмотря на перенесенные мучения, женщина даже нашла в себе силы шутить. Артистка с юмором отметила, что теперь она уже никогда не сможет быть мудрой.

"Удалила все эти зубы," – заявила измученная блондинка.

Вероятно, теперь звезде Comedy Woman нужно пройти некую реабилитацию после операции, а уже потом ее ждет долгий процесс исправления прикуса – пишут "7 Дней".

Что ж, решительную блондинку можно только похвалить. Многие другие ее коллеги используют временную паузу в регулярных съемках развлекательных программ гораздо менее эффективно, например, уезжают отдыхать.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Надежда Сысоева плюнула в известного режиссера.