Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Лето продолжается. Но культурная жизнь в столице не утихает. Здесь каждый день столько интересных событий! Сориентироваться в них поможет обзор "Дни.ру".

ПРАЗДНИК

"День Нептуна"

В жаркие летние дни так хочется телепортироваться на море! "Крокус Сити Океанариум" приглашает отметить День Нептуна в последние выходные июля. Посетителей ждет насыщенная интерактивная программа. Нептун поиграет с маленькими посетителями, а на речной экспозиции прекрасные длинноволосые русалочки покажут подводное шоу с захватывающем сюжетом, головокружительными трюками и красивыми костюмами. После шоу дети смогут сделать своими руками корону русалочки или пиратскую шляпу. Здесь будет работать и Art-зона, где посетители смогут смастерить магнитики и нарисовать изображения ската, осьминога, морского конька, черепашки и акуленка. А потом можно посетить и экскурсию – увлекательное путешествие в компании гида по морской и речной экспозициям.

30, 31 июля, "Крокус Сити Океанариум".

"Петровские ассамблеи"

"Петровские ассамблеи" приурочены к 350-летию со дня рождения Петра Первого. В программе — музыка и танцы петровской эпохи, театрализованные миниатюры, конкурсы, интерактивные и настольные игры, тематические мастер-классы и фотозоны. Мероприятие проводится в рамках Указа президента РФ о праздновании 350-летия со Дня рождения Петра Первого.

23 июля, Каретный Ряд, д. 3.







СПЕКТАКЛЬ

"Гуляй-город"

В поселке Песоченка городского округа Чехов Фонд Святителя Василия Великого совместно с Администрацией городского округа Чехов и при поддержке Фонда президентских грандов проведет иммерсивный фестиваль, посвященный 450-летию Молодинской битвы. Фестиваль позволит гостям окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории и познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, черпающими вдохновение в вековой истории России и ее фундаментальных ценностях. В программе – проведение театрализованной военно-исторической реконструкции, национальные забавы, лекторий, торговые ряды и ярмарка изделий современных дизайнеров, концертная программа с участием современных фолк-исполнителей. И, конечно, нельзя пропустить кулачный бой, в котором будут одновременно противостоять 500 на 500 человек. Хедлайнером фестиваля станет группа "25/17". Также на сцене выступят: SHAMAN, Zventa Sventana, "Калинов Мост", OLIGARKH, Варвара Котова, Полюшка, фолк-группа "Груня" и другие.

30 июля.

"Сеанс гипноза"

Даже в самой образцовой семье есть свои "скелеты в шкафу". В жизни супругов появляется гипнотизер, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. Какую правду рассказали под гипнозом "верные" супруги, герои Олеси Железняк и Андрея Ильина?! Чем закончится разоблачительный сеанс – разводом, дракой, разделом имущества или …?! Мистика и гипноз, почти детективная история, разоблачение и бурлящие любовные страсти. Гипнотизер (Даниил Спиваковский) раскроет все тайны семейной пары.

25 июля, театр "Русская песня".

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

В Москве продолжается ежегодный летний марафон классического балета. Жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра показывают нон-стоп до конца августа: за 59 дней будет сыграно 72 спектакля .В этом году в афише проекта 16 классических балетов: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жизель" и другие. 10 августа впервые в репертуаре "Сезонов" будут показаны одноактные балеты "Кармен" Жоржа Бизе и "Пахита" Эдуара Дельдевеза. Блистательная хореография Мариуса Петипа в исполнении труппы Национального классического балета под руководством Анны Нехлюдовой – дань уважения золотому веку классического балета.

До 28 августа, РАМТ. Сайт: ballet-letom.ru

СКОРО

"Масквичи"

Кто не мечтает о лучшей жизни? Завести семью, найти любимое дело, переехать в другую страну, где жизнь кажется идеальной… Главные герои этой современной комедии, наконец, обрели счастье в новом месте, оставив прошлое позади – как вдруг в гости приезжают родственники из России! И началось!... "Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас!" – говорит режиссер Юрий Грымов.

6 августа, театр "Модерн".