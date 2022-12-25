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Lifestyle
Как понять, что ваш ребенок готов отмечать новый год с друзьями?

Как понять, что ваш ребенок готов отмечать новый год с друзьями?

Евгений Идзиковский

Евгений Идзиковский блогер

 Практикующий психолог, коуч, сертифицированный гипнотерапевт в России и США, мастер нейролингвистического программирования
Когда сын или дочь заявляют впервые, что хотят отмечать праздник не в кругу семьи, а в компании друзей, первой реакцией всегда будет страх или тревога. Мгновенное решение – никуда не пускать. Но это важный этап взросления и сепарации ваших детей, здесь нужно быть аккуратным.
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Почему возникает конфликт интересов?

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Новый год в кругу семьи – польза и вред

Желание отделиться от родителей и веселиться с друзьями обычно настигает детей в подростковом возрасте. До этого могут быть просьбы о поездках в гости, ночевках, но все под присмотром родителей. Переходной возраст "включается" у всех в разное время: кто-то готов уже в 12 лет, а кто-то только в 15. И это важный этап взросления, первая ступенька к будущей самостоятельности и ответственности за свою жизнь.

Но сами родители чаще всего не готовы к такому повороту. Включается тревога: целую ночь один, а вдруг напьется, подерется, вдруг попадет в сложную ситуацию, обидят? Но если быть откровенными до конца, то все это может случиться и не в новогоднюю ночь. Для того чтобы попасть в переделку, не обязательно долго отсутствовать дома. Просто у родителей включается гиперопека, которая полезна сразу в нескольких аспектах:

  • компенсация страха;
  • увеличение безопасности ребенка (кажущееся);
  • иллюзия контроля.

Большой вред гиперопеки – в потере самостоятельности, в неуверенности ребенка, в постоянной тревоге, которая передается от родителей к детям.

Времена меняются. Раньше детей отводили за ручку в первый класс несколько раз, пока они не запоминали дорогу. И все. Сегодня трудно представить, чтобы первоклассник самостоятельно ходил в школу туда и обратно.

Так когда можно уже отпускать?

Общих цифр нет, поскольку все семьи разные, обстоятельства тоже, как и уровень тревожности. И города отличаются по обстановке и безопасности.

Отличный ориентир, позволяющий решить этот вопрос — поведение одноклассников. Если они уже сами ходят в школу, остаются друг у друга в гостях, вместе гуляют по городу – то и ваш ребенок тоже справится. Это, кстати, совершенно не означает, что сын или дочь не могут быть первооткрывателями в данном вопросе.

Кроме того, важны и другие факторы. Ребенка можно отпускать праздновать с друзьями, если он:

  • не нарушает договоренности;
  • понимает, как вести себя в сложных ситуациях;
  • знает, что за любой поступок он несет ответственность;
  • психически стабилен, его невозможно взять "на слабо".

А еще вы должны знать друзей, с кем подросток собирается праздновать, и иметь их телефоны и номера родителей.

Почему контроль нужно уметь отпускать?

Любые ограничения, которые вы вводите, конечно, повышают безопасность, но при этом накапливают стресс и претензии. Особенно, если воспринимаются как несправедливые, поскольку другим можно — а вашему ребенку нельзя. Извечный источник конфликтов.

Трудно признаваться самому себе, но основная причина запретов – внутри родителей. Это не опасности подстерегают детей на каждом шагу, а вы чрезмерно тревожитесь. Что никому не идет на пользу.

Кстати, попробуйте посмотреть на ситуацию с обратной стороны. Представьте, что супруг или супруга пробуют заставить вас приходить домой не позже 9, звонить и отчитываться о местонахождении, а также ограничивать общение с друзьями. Да, есть семьи с подобным укладом. Но проанализируйте, много ли там доверия, взаимопонимания? И, в любом случае, внутри вас будет расти желание вырваться из-под контроля.

Окупает ли безопасность минусы гиперопеки? Да, бывает и так. А бывает, что сын или дочь оканчивают школу, бегут в техникум или на работу, уезжают в другой город или куда угодно — лишь бы освободиться! Что в итоге может закончиться очень плохо. Как известно, самые "плохие" и "отвязные" девочки – те, кто долго были тихонями под пятой родителей.

Когда ребенок хочет самостоятельно праздновать, то он на 99% готов. И скорее всего, первые разы отпускать его будет сложно, это нормально. Поставьте разумные рамки, договоритесь об определенных правилах, и не ожидающие, в общем-то, такого подарка дети без проблем согласятся быть на связи и избегать неприятностей. Потому что почувствуют, что родители не пытаются их контролировать, доверяют им, но просто очень сильно волнуются.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2022, 02:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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