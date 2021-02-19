Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Культурная жизнь столицы полна событий на самый разный вкус. "Дни.ру" отобрали самые интересные и значимые.

ПРЕМЬЕРА

МОЛЬЕР, avec amour

Пьесы Булгакова и Мольера в Москве идут часто. Но Сергей Газаров превратил классику в потрясающий костюмированный аттракцион. Это череда блистательных номеров, где есть место и танцу живота, и интерактиву с публикой. Получился карнавал, праздник, в который хочется окунуться вновь. В роли госпожи Журден – Александр Фисенко. И его работа – отдельное наслаждение. Колготки, бюстье и лифы на крупном мужском теле могут шокировать пуритан, но ведь здесь все – юмор. Поэтому и уместно.

26 февраля, театр Олега Табакова (Сцена на Сухаревской).

ТЕАТР

"Сон смешного человека"

Театр "У Никитских ворот" одним из первых в столице начал отмечать 200-летний юбилей Федора Достоевского. На Старой сцене, ставшей экспериментальной площадкой театра, состоится премьера моноспектакля "Сон смешного человека" по фантастическому рассказу великого русского писателя. Режиссер, сценограф и исполнитель – актер Николай Рингбург, "Встреча с литературным наследием Достоевского – всегда событие, душевный ожог, – говорит артист. – Ведь Достоевский – самый глубинный, по оценке Белинского, "подземный" писатель русской литературы". Художественный руководитель постановки – Марк Розовский.

25 февраля, Театр "У Никитских ворот".

"Непьеса на двоих"

Марат Башаров и Елена Захарова в этой постановке отвечают на вопросы "Почему, когда любишь ты – не любят тебя? Почему, когда тебя любят – ты не любишь?" Их пронзительные монологи – о трудностях взаимопонимания между мужчинами и женщинами. Двое приехали отдыхать на курорт. Но каждый из них проживает свою историю, пытаясь приблизиться друг к другу. Причем сцены спектакля перемежаются форматом "стендапа" – герои ведут разговор со зрителем, и это уже известные актеры Марат и Елена, которые со слезами и юмором, с болью и радостью рассказывают о любви, о жизни, о своих переживаниях. Финал окажется совершенно неожиданным. Настолько, что зрителям захочется посмотреть спектакль сначала, чтобы понять, что они упустили, почему с самого начала не догадались...

24 февраля, "Школа современной пьесы".

"Горько!"

Сергей Никоненко, Надежда Бабкина, Олеся Железняк, Алексей Маклаков, Алексей Ягудин, Ольга Прокофьева и другие звезды в музыкальной комедии по произведениям Антона Чехова и Михаила Зощенко. Идея объединить в один вечер два самых известных "свадебных рассказа" принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной. А ее воплощение на сцене отвечает известный российский театральный режиссер Роман Самгин, обладатель премии за лучшую режиссуру "Московский дебют" и премии за лучший спектакль на фестивале в Брно.

21 и 22 февраля, театр "Русская песня".

КОНЦЕРТ

SOPRANO Турецкого

Из-за известных обстоятельств этот концерт переносился дважды. За это время программу удалось дополнить зажигательными танцевальными номерами и потрясающими песнями. Будут и звезды – Филипп Киркоров, с которым SOPRANO исполнит совместную песню, Александр Розенбаум, Хор Турецкого и Брендон Стоун.

21 февраля, Crocus City Hall.

ХОККЕЙ

В День рождения Российской Космонавтики на Красной Площади состоится матч звезд, организованный компанией бизнес-авиации GetJet. На лед выйдут Павел Трубинер, Андрей Бурковский, Сергей Дзебань, Иван Мулин, Кирилл Андреев, Илья Коробко, Вячеслав Разбегаев, Вадим Калганов, Петр Кислов, Тимур Ефременков и др. Комментаторы матча: актриса театра и кино, телеведущая Олеся Судзиловская и телеведущая Лера Кудрявцева.

25 февраля, Красная площадь.

ВЫСТАВКА

"Париж для своих".

Галерея, все эти годы работавшая с целым рядом значимых, именитых мастеров, в этой экспозиции собрала произведения классиков, обратившись к самим истокам современной художественной традиции – к образу города, который является едва ли не синонимом модернизма – к Парижу. Именно эта европейская столица с ее неоднократно мифологизированным ландшафтом сыграла ключевую роль в биографиях трех авторов, представленных на этой выставке. Именно здесь сложился и расцвел блестящий талант Пабло Пикассо, еще в начале прошедшего столетия предопределившего и задавшего направления художественных поисков следующих поколений. Для Марка Шагала Париж стал вторым домом. Здесь в знаменитом "Улье" он формировался как художник, знакомясь с цветом местной интеллигенции и богемы в начале 1910-х годов, сюда же возвращается позже, в послевоенное время, и в работах, и в своих текстах открыто сопоставляя его образ с родным Витебском. Не менее значимую роль это место – настоящая мекка для художников и писателей, поэтов и артистов – сыграла в биографии Зураба Церетели. На протяжении двадцати лет он работает здесь в своей мастерской, продолжая и развивая те мощные пластические традиции, которые были заложены его влиятельными предшественниками.

С 5 марта, Altmans Gallery.





