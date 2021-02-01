Москвичей пригласили оценить чистоту вкуса

Жизнь медленно, но верно возвращается в привычное русло. Рестораторы чутко реагируют на эти изменения запуском новых проектов, справедливо полагая, что истосковавшиеся по живому общению москвичи отнесутся к ним, как минимум, с интересом. Это, однако, не означает, что можно не работать над концепцией, совсем наоборот, ибо формальная новизна уже давно никому не интересна.
Создатели Native Bar, который на днях открылся на Цветном бульваре, постарались это учесть. В основу проекта, ориентированного на comfort food, они положили идею бережного сохранения оригинального вкуса исходных продуктов – рыбы, морепродуктов, дичи, ягод и трав-дикоросов.
За кухню отвечает Олег Гаевский, успевший поработать в "Итальянце", Financier и старом Twins, а также постажироваться в Финляндии. То, что он делает, можно описать как нордик с элементами паназии. Но восточные мотивы используются предельно аккуратно, поэтому яркие специи и пряные соусы ни в коей мере не заслоняют главный продукт.
Меню небольшое – всего два десятка позиций, но Гаевский обещает скорое пополнение, особенно по части мясных блюд. А пока же на закуску гостям предлагают, например, нежнейшее севиче из гребешка с кокосовой тапиокой, тартар из говядины (с минимальным количеством специй), татаки из лосося, печеный на огне баклажан с томатной сальсой и муссом из рикотты и очень деликатную страчателлу с хурмой и орехом пекан.
В разделе супов – уха из трех видов рыб, рамен с лапшой и тыквенный крем-суп с креветками.
На горячее подают филе мурманской трески с рисом венеро, слегка обжаренного в масле сахалинского гребешка с пюре из корня сельдерея и оригинальные курзе с треской и диким лососем в густом сливочном соусе. Чуть более заметным реверансом в сторону паназии является палтус со шпинатом и соусом, типологически напоминающем том ям, а также булочки бао с кусочками обжаренной до аппетитного хруста курицей.
В заведении также имеется чайная комната с весьма приличным выбором чаев, а также травяных и ягодных сборов. Здесь не подают ни алкоголь, ни еду, чтобы не разрушать атмосферу покоя и умиротворения.
Средний счет – 1 500 рублей.
Популярные темы форума
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Не могу похудеть
Нату в игнор
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
От вируса маски не спасают
Жена не хочет работать