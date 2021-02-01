Москвичей пригласили оценить чистоту вкуса

В Москве постепенно ослабевают ограничения, установленные в связи с коронавирусом. В театрах вдвое увеличили количество зрителей, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам.

Жизнь медленно, но верно возвращается в привычное русло. Рестораторы чутко реагируют на эти изменения запуском новых проектов, справедливо полагая, что истосковавшиеся по живому общению москвичи отнесутся к ним, как минимум, с интересом. Это, однако, не означает, что можно не работать над концепцией, совсем наоборот, ибо формальная новизна уже давно никому не интересна.



Создатели Native Bar, который на днях открылся на Цветном бульваре, постарались это учесть. В основу проекта, ориентированного на comfort food, они положили идею бережного сохранения оригинального вкуса исходных продуктов – рыбы, морепродуктов, дичи, ягод и трав-дикоросов.

За кухню отвечает Олег Гаевский, успевший поработать в "Итальянце", Financier и старом Twins, а также постажироваться в Финляндии. То, что он делает, можно описать как нордик с элементами паназии. Но восточные мотивы используются предельно аккуратно, поэтому яркие специи и пряные соусы ни в коей мере не заслоняют главный продукт.

Меню небольшое – всего два десятка позиций, но Гаевский обещает скорое пополнение, особенно по части мясных блюд. А пока же на закуску гостям предлагают, например, нежнейшее севиче из гребешка с кокосовой тапиокой, тартар из говядины (с минимальным количеством специй), татаки из лосося, печеный на огне баклажан с томатной сальсой и муссом из рикотты и очень деликатную страчателлу с хурмой и орехом пекан.

В разделе супов – уха из трех видов рыб, рамен с лапшой и тыквенный крем-суп с креветками.

На горячее подают филе мурманской трески с рисом венеро, слегка обжаренного в масле сахалинского гребешка с пюре из корня сельдерея и оригинальные курзе с треской и диким лососем в густом сливочном соусе. Чуть более заметным реверансом в сторону паназии является палтус со шпинатом и соусом, типологически напоминающем том ям, а также булочки бао с кусочками обжаренной до аппетитного хруста курицей.

В заведении также имеется чайная комната с весьма приличным выбором чаев, а также травяных и ягодных сборов. Здесь не подают ни алкоголь, ни еду, чтобы не разрушать атмосферу покоя и умиротворения.

Средний счет – 1 500 рублей.