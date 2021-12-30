В Москве открыли ресторан с осознанной простотой

Время от времени рестораторам и шеф-поварам становится тесно в рамках привычных форматов. Тогда они отправляются на поиски новых, более или менее оригинальных концепций, чтобы, вдоволь напитавшись идеями и вдохновившись увиденным и попробованным, создать собственный оригинальный проект. Но возможен и другой вариант – коллаборация с кем-то из коллег по цеху. Если взгляды обеих сторон на гастрономию совпадают в базовых вещах, тогда можно ожидать, как минимум, интересного результата.



Именно такой – в полном смысле слова совместный – ресторан открылся в середине декабря на 1-ой Тверской-Ямской. Речь идет о проекте Sage от известных рестораторов из Москвы и Санкт-Петербурга, двух единомышленников и друзей, Владимира Перельмана (Perelman People) и Дмитрия Блинова (Duoband).

За кухню отвечает, прежде всего, Блинов. Поэтому вполне естественно, что на московской площадке он реализует те же подходы, которые с успехом опробовал в собственных проектах на берегах Невы, прежде всего, в Harvest. В основе всего – осознанная простота. Это касается и лаконичного дизайна, и характерной униформы персонала, но главное – еды. Чем опытнее шеф, тем проще он готовит, уверен Блинов, но за этой видимой простотой стоит колоссальный труд, а еще виртуозное владение современными техниками и отличное понимание гастрономических возможностей продукта.











Чтобы в этом убедиться, стоит попробовать, например, зеленый салат с пикантным кунжутным дрессингом, запеченную капусту со сливочным соусом и трюфелем, говяжий тартар с хумусом и пармезаном, запеченный корень сельдерея в сырном облаке, приправленного острой заправкой морского гребешка с хурмой и помело, сибаса с пряным соусом и огурцом или пирог из бычьих хвостов со сметанным соусом.

Тем, кто бывал в Harvest и Tartarbar, многое покажется знакомым, но сходство здесь, прежде всего, концептуальное. Блинов традиционно много внимания уделяет соусам и заправкам, сочетанию разных текстур в одном блюде и, конечно, субпродуктам, с которыми он по-настоящему любит работать.

Часть блюд, не только мясных, но и овощных, готовится в ротиссерии. Что именно будет в ассортименте на текущий момент, можно прочитать на стикере в самом начале меню либо уточнить у официанта. Но и цыпленок, и дикая рыба, и корнеплоды получаются великолепно.

В ресторане, кстати, открытая кухня, принципиально не выделенная в какую-то особую зону. Возле нее расположилась десертно-кофейная станция, а чуть поодаль – уютная барная зона, где можно сидеть и за стойкой, и за длинным столом с милыми настольными лампами.

Имеется в заведении и собственная пекарня. Поэтому гостю предложат и классический венский багет, и нежнейший луковый хлеб с трюфелем, и пленительный абрикосовый хлеб с голубым сыром. По правде говоря, в Москве совсем нечасто сталкиваешься с тем, что хлебная корзина заслуживает отдельного внимания.

В Sage все продумано до мелочей. Уверенную и строгую еду дополняет тщательно подобранная винная карта, а также очень необычное предложение чая и кофе. Чего стоит, например, кофе, сваренный из зерен, долгое время хранившихся в бочках из-под рома. По щедрой палитре ароматов, сложной органолептике, богатому вкусу и долгому послевкусию он, пожалуй, не уступит породистому вину.

Средний счет – 2500 рублей.