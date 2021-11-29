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Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 декабря

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 декабря

В Москве праздник каждый день – театры, выставки, концерты, фильмы. Только успевай ходить да удивляться! О том, что важно не пропустить на предстоящей неделе, в обзоре самых интересных событий по версии "Дни.ру".
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ДЕТЯМ

"Аляска"

Этот спектакль по книге современной нидерландской писательницы Анны Вольтц – сторителлинг на двоих об инклюзии и эмпатии. О том, какого это – быть другим, "инаковым", и как с этим жить. О том, что все мы, на самом деле друг для друга "инопланетяне", и в этом похожи. Семья главной героини – Паркер вынуждена отдать любимую собаку Аляску другим хозяевам из-за аллергии, внезапно возникшей у младшего брата. Вскоре Паркер узнает, кому досталась Аляска – ее злейшему врагу, мальчику, который выставил ее на посмешище перед всем классом в первый день в новой школе. Затаив обиду, Паркер решает украсть собаку у неблагодарного новоиспеченного хозяина. Но не все так просто. Мальчик оказывается эпилептиком, и собака для него не просто домашний питомец и друг семьи – собака ему жизненно необходима, Аляска теперь проходит обучение и становится собакой-поводырем.Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО "Российский фонд культуры".

4 декабря, театр "СНАРК" ( ул. Щепкина 47, стр. 2 ).

ТЕАТР

"Вальпургиева ночь, или Шаги Командора"

Пьеса "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" была написана Венедиктом Ерофеевым после пребывания им в психиатрической больнице имени Кащенко. И кажется, что его рассказ об ужасах советского сумасшедшего дома трудно перенести на сцену. Но режиссеру Уланбек Баялиеву удалось сделать спектакль, который порадует зрителя совершенством формы, иронией и прекрасной актерской игрой. Ну а работы Дмитрия Назарова и Игоря Верника – это высший пилотаж в профессии!

4 и 16 декабря, МХТ им. Чехова.

КОНЦЕРТ

"Песня года"

Вот уже полвека легендарный телефестиваль "Песня года" остается самым долгожданным и любимым концертом для миллионов телезрителей. В первые дни нового года его покажут в эфире федерального телеканала, а побывать на съемке можно уже сейчас. Почти шесть часов музыки, хитов и драйва от любимых артистов – это нельзя пропустить. Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Таисия Повалий, Игорь Крутой, София Ротару и еще три десятка суперзвезд – такое случается только раз в году. И это настоящее чудо!

4 декабря, ДС "Мегаспорт".

Фото: пресс-служба

"Голоса вселенной"

Это грандиозное шоу посвящено 45-летию ансамбля "Русская песня". Солисты ансамбля и Надежда Бабкина представят программу, не имеющую аналогов в мире фолкмузыки. Благодаря сочетанию ультрамодных аранжировок с великолепным вокалом, шедевры русского песенного фольклора в исполнении солистов ансамбля, сохранив самобытность, станут актуальными и неповторимыми. Особенность программы – соединение не только различных мотивов народов России, но и других стран, множества культурных кодов. В юбилейном концерте примут участие балет Аллы Духовой TODES, акробатическая команда Skillaz и "Королевский цирк" Гии Эрадзе.

4 и 5 декабря, театр "Русская песня".

Вечер современной хоровой духовной музыки

Концерт "К вам, павшие" посвящен памяти жертв пандемии коронавируса. Прозвучат два масштабных литургических произведения на православные и католические тексты молитв "Песнопения Божественной литургии" композитор Михаила Котельникова и "Реквием" Эли Тамара. Мировая премьера "Реквиема" будет исполнена Московским Синодальным хором под управлением Михаила Котельникова и известной меццо-сопрано, солисткой театра Новая Опера и Венгерского государственного оперного театра в Будапеште, победительницей телевизионного конкурса "Большая Опера" Полиной Шамаевой. Мероприятие состоится в рамках Второго фестиваля современной духовной музыки "Славный копьеносец".

6 декабря, Концертный зал Московской Соборной Палаты.

ФОРУМ

"Репутация"

В Москве состоится Первый Всероссийский образовательный бизнес-форум "Репутация", который ставит своей целью формирование уникального нетворкинга в России. Впервые подобное мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В форуме примут участие выдающиеся эксперты из сферы бизнеса, науки, образования и культуры, в том числе Эмин Агаларов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Виктор Виксельберг и многие другие авторитетные люди.

10 декабря, Crocus City Hall.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Двое"

Реальная встреча Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса длилась всего две минуты, а в спектакле Дмитрия Крымова "Двое" обрела масштаб двух часовой поэмы. Тут будет и фирменный чаплиновский котелок, и белая роза из "Огней большого города", и кинопленка с фильмом "Цирк", на которой еще есть кадры с Михоэлсом, которые вскоре вырежут по указке Сталина. Он тут – ужасный во всех смыслах. Рябой, косой, окружённый услужливыми лизоблюдами, он ходит колесом между двух гениев, и все твердит, что антисемитизма у нас в стране нет. Правда, Михоэлса, собравшего у богатых евреев Америки 33 миллиона долларов на войну СССР с Германией, по приказу Сталина скоро убьют. И его имя даже упоминать будет страшно. Но масштаб его личности, как и Чаплина, убить невозможно. В спектакле это две огромные ростовые куклы, в разы больше Сталина, что символично. Вообще, весь спектакль строится из символов, подтекстов, аллюзий и ассоциаций, по-крымовски емких, образных и точных. Крымов здесь размышляет об отношениях художника и власти, как делал это в "Опусе #7", посвященном Шостаковичу. И снова получился спектакль – потрясение. В ролях: Роза Хайрулина, Максим Виторган, Александр Феклистов, Александр Кубанин.

23-26 декабря, Музей Москвы.

ФИЛЬМ

"Мой любимый враг"

Этот фильм снят на основе одноименного бестселлера писательницы Салли Торн. Роман был опубликован в 25 странах мира, в том числе и в России. По сюжету она — милая и непредсказуемая, он — холодный и помешан на контроле. Они работают вместе в крупном издательстве Нью-Йорка, но ненавидят друг друга с первого взгляда. Страстный поцелуй в лифте переворачивает всё вверх дном, но борьба за высокую должность возвращает всё на круги своя. Неужели так будет всегда? Есть ли в этой игре место любви? Главные роли сыграли Люси Хейл ("Правда или действие", "Остров фантазий") и Остин Стоуэлл ("Остров фантазий", "Шпионский мост").

С 10 декабря в онлайн-кинотеатрах.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 11:01 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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