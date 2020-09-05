Стильный гастробар открылся на месте популярной шашлычной

Минувшие полгода оказались для ресторанной жизни Москвы временем неоднозначным. Одни проекты эпидемия коронавируса подрезала, что называется, на взлете. Другим, напротив, дала возможность не спеша завершить все подготовительные работы и открыться как раз в момент снятия ограничений – к вящей радости столичной публики, истосковавшейся по новым впечатлениям.



К числу таковых относится и Boulevard 22, заработавший на Новинском бульваре буквально в последние дни августа. Стильный гастробар с предельно эклектичным, но вполне эстетским интерьером разместился на месте бывшей шашлычной, в наследство от которой получил замечательное антикварное фортепиано. Это – единственное и, признаться, довольно милое напоминание о былых временах было отреставрировано и получило вторую жизнь: по вечерам в гастробаре играет пианист.



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Для владельца Boulevard 22 бизнесмена Павла Манылова это – первый, собственно ресторанный проект. На кухне трудится Кирилл Кондратьев, за спиной которого школа LeCordonBleuи работа в нескольких знаковых московских проектах. Шеф опирается на классические французские техники, но меню сконструировано без явной привязки к какой-то одной гастрономической традиции. Здесь есть отсылки (не прямые цитаты, но скорее парафраз) к общеевропейскому наследию – от Скандинавии до Средиземноморья и от Атлантики до волжских берегов. Чего стоят, например, обыкновенные оливки, которые подаются теплыми, да еще и с капелькой апельсинового фреша, или окрошка, сделанная таким образом, что имеет полное право разместиться в разделе "Закуски".

Меню в заведении небольшое – менее 40 позиций. Для начала можно отведать, например, ломтик ремесленного хлеба со свежими бакинскими и вялеными томатами, а также с авокадо и неизменной капелькой сливочного крема с травами, нежнейший гравлакс из лосося собственного посола с маринованным огурцом или пикантно похрустывающую, нежную и сочную свеклыу, предварительно запеченную в тесте, а затем сервированную с муссом из рикотты.

В предельно компактном разделе горячих блюд уместились и рыба, и мясо, и птица. Стоит обратить внимание на лосося с птитимом, шпинатом и соусом биск, куриную грудку с молодым горошком и сливочным соусом и говяжью вырезку с чипсами из кейла, беби-кукурузой и перечным соусом.

Крупы вынесены в самостоятельный раздел. Рис подают с креветками и пармезаном, гречу – с жаренными лисичками, красной смородиной и пудрой из кешью, а перловку – с тыквой и козьим сыром.

На десерт можно выбрать более легкий вариант – очаровательный мильфей из меренги с малиновым сыром и муссом каркаде, или более основательный – брауни с соленой карамелью и шариком ванильного мороженого.

Boulevard22, прежде всего, винный гастробар. Винная карта здесь просторная и довольно затейливая. Павел Манылов сконструировал ее таким образом, чтобы она была понятна для простого гостя (вина систематизированы по странам и сортам винограда) и в то же время интересна для знатока (здесь найдется немало редких бутиковых позиций). Кроме того, здесь много внимания уделяется винному пейрингу – к винам по бокалам предлагают специально приготовленные закуски. Например, шу с креветкой и томатным соусом – к рислингу, а парфе из куриной печени с крамблом – к пино нуару.

Средний счет без вина – 2 тысячи рублей.