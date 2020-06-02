Ученые нашли способ избавиться от седины

Ученые Колумбийского университета доказали, что стресс заставляет волосы седеть. Однако, есть и хорошие новости. Этот процесс можно обратить вспять на тех участках, где волосы стали седыми недавно.

Как пишет газета The Daily Mail, изучившая труд ученых, снижение стресса может предотвратить появление седых волос. Теперь есть надежда, что в скором времени появятся лекарства для предотвращения этого нежелательного процесса.

Исследование показало, что волосы на любых участках головы могут полностью восстановить свой цвет. И это еще не все. При снижении стресса пигмент способен восстанавливаться даже в волосах бороды и лобка.

Ученые полагают, что корень проблемы лежит в изменениях метаболических сигнальных путей белков в организме. Особое влияние на этот процесс влияют гормоны, вырабатываемые при стрессе у человека, и поэтому снятие стресса может отменить этот процесс.

Ученые вырвали волосы из головы добровольцев и с помощью специальной техники визуализации оценили пигмент по всей длине волоса, от основания до кончика. Исходя из того, что волосы растут по 1 сантиметру в месяц, стержень волоса рассматривался как физическая шкала времени. Во время исследования эксперты оценивали количество меланина, который придает волосам его цвет, и количество белков в разных частях волоса.

Взяв для исследования почти 400 волос от 14 человек, ученые неожиданно обнаружили, что некоторые волоски были седыми на кончике, но несли в себе пигмент в основании. Это означает, что волосы поседели, а затем, необъяснимым образом, перестали седеть и вернулись к своему нормальному цвету. Используя известную скорость роста волос, исследователи смогли проследить, в какой период жизни человека волосы поседели.

Было доказано, что периоды поседения совпадают с повышенным уровнем стресса, а переход от седого к натуральному цвету волоса произошел, когда стресс уменьшился. Например, один участник исследования ушел в отпуск, и это коррелировалось с переходом от седых волос к натуральному цвету.

"Наши данные решительно поддерживают идею о том, что старение человека не является необратимым биологическим процессом и может, по крайней мере частично, быть остановлено или даже обращено вспять", – заявили ученые.

Тем не менее, исследователи отмечают, что даже если поседение было вызвано стрессом, вернуть свой натуральный цвет можно только в случае, если волосы начали седеть совсем недавно. При этом снятие стресса не поможет, если поседение происходит из-за генетики и других факторов, например, курения.