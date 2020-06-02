Ученые нашли способ избавиться от седины

Как пишет газета The Daily Mail, изучившая труд ученых, снижение стресса может предотвратить появление седых волос. Теперь есть надежда, что в скором времени появятся лекарства для предотвращения этого нежелательного процесса.
Исследование показало, что волосы на любых участках головы могут полностью восстановить свой цвет. И это еще не все. При снижении стресса пигмент способен восстанавливаться даже в волосах бороды и лобка.
Ученые полагают, что корень проблемы лежит в изменениях метаболических сигнальных путей белков в организме. Особое влияние на этот процесс влияют гормоны, вырабатываемые при стрессе у человека, и поэтому снятие стресса может отменить этот процесс.
Ученые вырвали волосы из головы добровольцев и с помощью специальной техники визуализации оценили пигмент по всей длине волоса, от основания до кончика. Исходя из того, что волосы растут по 1 сантиметру в месяц, стержень волоса рассматривался как физическая шкала времени. Во время исследования эксперты оценивали количество меланина, который придает волосам его цвет, и количество белков в разных частях волоса.
Взяв для исследования почти 400 волос от 14 человек, ученые неожиданно обнаружили, что некоторые волоски были седыми на кончике, но несли в себе пигмент в основании. Это означает, что волосы поседели, а затем, необъяснимым образом, перестали седеть и вернулись к своему нормальному цвету. Используя известную скорость роста волос, исследователи смогли проследить, в какой период жизни человека волосы поседели.
Было доказано, что периоды поседения совпадают с повышенным уровнем стресса, а переход от седого к натуральному цвету волоса произошел, когда стресс уменьшился. Например, один участник исследования ушел в отпуск, и это коррелировалось с переходом от седых волос к натуральному цвету.
"Наши данные решительно поддерживают идею о том, что старение человека не является необратимым биологическим процессом и может, по крайней мере частично, быть остановлено или даже обращено вспять", – заявили ученые.
Тем не менее, исследователи отмечают, что даже если поседение было вызвано стрессом, вернуть свой натуральный цвет можно только в случае, если волосы начали седеть совсем недавно. При этом снятие стресса не поможет, если поседение происходит из-за генетики и других факторов, например, курения.
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