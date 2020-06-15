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Дома – как в ресторане: рецепт пиццы от шеф-повара

Дома – как в ресторане: рецепт пиццы от шеф-повара

Фото: Пресс-служба
Пицца появилась на юге Италии в 997 году н.э. Тогда пицца была фаст-фудом неаполетанских крестьян, а сегодня без этого блюда невозможно представить меню ни одного итальянского ресторана. Как приготовить настоящую пиццу дома "Дни.ру" рассказал шеф-повар "Kuznyahouse" Руслан Закиров.
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Ингредиенты

Мука высший сорт – 300 граммов

Вода теплая – 200 мл

Дрожжи сухие – 4 грамма

Оливковое масло холодного отжима – 30 мл

Соль – 2 грамма

Сахар – 4 грамма

Начинка

Томаты в собственном соку – 1 кг

Лук репчатый – 150 граммов

Морковь – 200 граммов

Стебель сельдерея – 150 граммов

Чеснок – 10 граммов

Базилик – 20 граммов

Орегано – 3 грамма

Рассольная моцарелла – 80 граммов

Пармезан – 10 граммов

Способ приготовления

Шаг 1

Овощи мелко режем, обжариваем на оливковом масле 5-8 минут, не давая пригореть. Добавляем томаты в соку, и на очень медленном огне даем проварится 1 час.

Шаг 2

Добавляем базилик, орегано. Полученный соус протираем через крупное сито, доводим по вкусу солью и свежемолотым перцем.

Шаг 3

Готовим тесто. Соединяем муку с дрожжами и водой, вымешиваем, добавляем соль, сахар и оливковое масло. Важно: тесто нужно замешать до однородной мягкой, но не липкой консистенции и убрать под пленку в холодильник на ночь или в теплое место под влажную тряпку на два часа. Подождать до увеличения теста в два раза, выложить его на стол, поделить на три одинаковых куска, оставить под тряпкой отдохнуть на 15-25 минут, раскатать в лепешку диаметром 28-30 см, стараясь не касаться скалкой "бортов", чтобы они оставались пухоыми.

Шаг 4

Добавить соус (примерно 70 граммов) на одну пиццу. Разложить на лепешке моцареллу, пармезан и убрать в предварительно разогретую духовку до 280 гр на 5-7 минут. Достать, положить свежий базилик, полить оливковым маслом и добавить свежемолотый перец.

15 июня 2020, 19:38

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