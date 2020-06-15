Дома – как в ресторане: рецепт пиццы от шеф-повара

Пицца появилась на юге Италии в 997 году н.э. Тогда пицца была фаст-фудом неаполетанских крестьян, а сегодня без этого блюда невозможно представить меню ни одного итальянского ресторана. Как приготовить настоящую пиццу дома "Дни.ру" рассказал шеф-повар "Kuznyahouse" Руслан Закиров.

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