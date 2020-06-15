Дома – как в ресторане: рецепт пиццы от шеф-повара

Ингредиенты
Мука высший сорт – 300 граммов
Вода теплая – 200 мл
Дрожжи сухие – 4 грамма
Оливковое масло холодного отжима – 30 мл
Соль – 2 грамма
Сахар – 4 грамма
Начинка
Томаты в собственном соку – 1 кг
Лук репчатый – 150 граммов
Морковь – 200 граммов
Стебель сельдерея – 150 граммов
Чеснок – 10 граммов
Базилик – 20 граммов
Орегано – 3 грамма
Рассольная моцарелла – 80 граммов
Пармезан – 10 граммов
Способ приготовления
Шаг 1
Овощи мелко режем, обжариваем на оливковом масле 5-8 минут, не давая пригореть. Добавляем томаты в соку, и на очень медленном огне даем проварится 1 час.
Шаг 2
Добавляем базилик, орегано. Полученный соус протираем через крупное сито, доводим по вкусу солью и свежемолотым перцем.
Шаг 3
Готовим тесто. Соединяем муку с дрожжами и водой, вымешиваем, добавляем соль, сахар и оливковое масло. Важно: тесто нужно замешать до однородной мягкой, но не липкой консистенции и убрать под пленку в холодильник на ночь или в теплое место под влажную тряпку на два часа. Подождать до увеличения теста в два раза, выложить его на стол, поделить на три одинаковых куска, оставить под тряпкой отдохнуть на 15-25 минут, раскатать в лепешку диаметром 28-30 см, стараясь не касаться скалкой "бортов", чтобы они оставались пухоыми.
Шаг 4
Добавить соус (примерно 70 граммов) на одну пиццу. Разложить на лепешке моцареллу, пармезан и убрать в предварительно разогретую духовку до 280 гр на 5-7 минут. Достать, положить свежий базилик, полить оливковым маслом и добавить свежемолотый перец.
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