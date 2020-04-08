Пирог "Яблоневый сад" с корицей и изюмом

Вам понадобится:
Яйца – 3 штуки
Мука – 1 стакан
Сахар – 1 стакан
Яблоки – 3-4 штуки
Изюм – 50 граммов
Корица – 1 чайная ложка
Сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления
Шаг 1
Яйца взбить миксером на высокой скорости, добавить сахар и взбивать еще несколько минут. В полученную пенную массу добавляем просеянную муку, тщательно взбиваем.
Шаг 2
Яблоки очистить от кожуры. Вырезать сердцевину и нарезать тонкими дольками.
Шаг 3
Разогретую форму для выпечки смазывать сливочным или растительным маслом.
Аккуратным слоем выложить на дно яблоки, посыпать их корицей и изюмом.
Шаг 4
Залить все взбитой массой. Выпекать в духовке при 200 градусах до готовности (около 40 минут).
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