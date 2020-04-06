Как победить страх ошибки

Прокрастинация, заниженная самооценка, проблемы с отношениями, перфекционизм, ненавистная работа, нехватка денег, отсутствие самореализации, тревога по любому поводу. Все это – лишь некоторые из множества последствий страха ошибки.

Психолог Александр Шахов уверен, что этот страх – один из самых мощных тормозов в жизни каждого человека. Он парализует волю, не позволяет ничего предпринимать и получать результаты. А отсутствие результатов лишь укрепляет его и способствует занижению самооценки.

"Люди не знают, что делать со страхом ошибки. Более того: они даже не любят признаваться в том, что этот страх у них есть, – рассказывает специалист. – Поэтому они придумывают оправдания тому, что не достигают желаемого. Обвиняют неблагоприятные обстоятельства, отсутствие талантов, других людей, даже карму или фазы планет".

Корни этого страха тянутся из детства. Жизнь наказывает каждого за допущенные ошибки. Но далеко не каждого учат как к этому правильно относиться, делать выводы и идти дальше, не сбиваясь с пути.

"Отношение к ошибкам программируется в возрасте 3-5 лет под влиянием родителей и ближайшего окружения. Чаще всего мама транслирует бессознательный шаблон поведения, который усвоила от собственной матери в детстве. Например, девочка тянется за красивой кружкой и нечаянно разбивает ее. Это видит мать, приходит в ярость и начинает орать: "Сколько раз тебе повторять, не трогай кружки! Твоими руками вообще никаких вещей касаться нельзя! Иди в угол, подумай о своем поведении!". В результате ребенок усваивает негативную программу", – разъясняет эксперт.

Структура негативной программы следующая:

Отрицательное эмоциональное воздействие (наорать, обозвать, напугать, ударить).

Отрицательная оценка поведению и всей личности в целом.

Упор на чувство вины, зацикливание сознания на переживании неудачного опыта.

Мощное эмоциональное потрясение надежно вбивает негативную программу в подсознание ребенка. И когда девочка становится взрослой, в ответ на любые ошибки ее мозг автоматически выдает: "Ну зачем я так сделала! Вечно у меня ничего не получается! А если бы я сделала по-другому, а если бы я поступила вот так…"

Позитивная программа отношения к ошибке должна выглядеть так:

Констатация факта без негативной оценки и его принятие: "Ой, чашка разбилась".

Поиск решения проблемы здесь и сейчас: "Давай придумаем, как исправить эту ситуацию?"

Если поиск не увенчался успехом – переработка ошибки в опыт, совершенствование, обучение: "Давай подумаем, как нужно вести себя в следующий раз, чтобы не оказаться в такой ситуации снова".

Здесь есть серьезная проблема. Для того, чтобы новая, позитивная программа отношения к ошибке заменила старую и начала срабатывать автоматически, она должна оказаться в подсознании. Добиться этого можно либо многократным механическим повторением, которое отнимет много времени и сил, либо техникой замены подсознательных программ (ЗПП). Во втором случае нужно обратиться к психологу, или пройти специальный психологический тренинг.