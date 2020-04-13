Пошаговый рецепт пасхального кулича

Ингредиенты на 1 килограмм теста:
Для опары:
Молоко – 105 мл
Соль – 1 грамм
Сахар – 10 граммов
Дрожжи свежие – 20 граммов
Мука пшеничная – 83 грамма
На тесто:
Сахар – 158 граммов
Соль – 4 грамма
Сметана 20% – 50 граммов
Желток – 50 граммов
Ванилин – 1,5 грамма
Мука пшеничная – 290 граммов
Масло сливочное – 100 граммов
Масло растительное – 10 граммов
Желтый изюм – 45 граммов
Цукаты – 60 граммов
Цедра апельсина – 4 грамма
Способ приготовления
Шаг 1
Молоко подогреть с солью и сахаром, добавить дрожжи и дать постоять пять минут. Затем добавить муку, замешать в однородную массу, переложить в миску и поставить в теплое место на 30-40 минут.
Ша 2
Берем настоявшуюся опару и добавляем туда сахар, соль, сметану, желток, ванилин, одну часть муки (145 граммов). Хорошо вымешиваем тесто, добавляем мягкое сливочное масло и растительное масло. Добавляем вторую часть муки. Все хорошо вымешиваем, добавляем цукаты с предварительно замоченным изюмом, вымешиваем тесто снова в течение минуты.
Шаг 3
Скатываем тесто в шар, кладем в миску, смазанную маслом, и даем подняться один раз. Затем тесто обминаем, округляем опять, и раскладываем по формам. Как тесто подойдет, выпекаем при 150 градусах 40 минут. В зависимости от веса теста, время запекания изменяется. Проверяйте готовность сухой палочкой.
Шаг 4
Вынимаем кулич как только он немного охладится, станет тепленьким. Заматываем его в пленку и даем постоять сутки, чтобы влага равномерно распределилась. Украсить кулич можно по желанию сахарной пудрой или взбитыми белками с сахаром.
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