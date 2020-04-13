Пошаговый рецепт пасхального кулича

Совсем немного осталось до светлого православного праздника – Пасхи. Согласно преданию, после своего воскресения Иисус приходил к апостолам во время трапез, а на месте за столом, предназначенном для него, всегда лежал свежий хлеб. Считается, что приготовив пасхальный кулич, на праздничной трапезе в нашем доме невидимо присутствует воскресший Господь. Пошаговый рецепт кулича "Дни.ру" предоставил шеф-кондитер ресторана Drinks@Dinners Артем Апаницкий.

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