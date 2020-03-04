Как вылечить прыщи

Высыпания на лице могут появиться внезапно и испортить настроение. Особенно часто "обсыпает прыщами" после обильных застолий, вечеринок с алкоголем и нарушения привычного режима питания. Поборники ЗОЖ повторяют: стоит отказаться от сахара, алкоголя, жирного и мучного, как ваша кожа тут же станет гладкой и шелковистой. Но так ли это?

По словам врача-дерматокосметолога Александра Едемского, людям, у которых в анамнезе было акне, действительно нужно следить за рационом более тщательно, так как они находятся в зоне риска. Обычно "обсыпает" на третий-четвертый день после погрешностей в диете.

Прыщи могут возникнуть не только на лице, но и на груди, спине, шее. Если это произошло, стоит устроить разгрузочные дни.

"Откажитесь хотя бы на несколько дней от быстрых углеводов, меда, сладких йогуртов, соков – там везде добавлен сахар. Вместо сладкого лучше есть фрукты (умеренно). И, конечно, забываем на время про колбасы, сосиски, кетчуп, майонез. Меню стоит разнообразить кисломолочными продуктами без сахара, ввести киноа, гречку, булгур, бобовые, а также отварное мясо, свежие овощи и ягоды. А вот на картошку точно не налегаем. Если "чистое" питание не помогает, и ситуация на лице не меняется, есть смысл обратиться к косметологу-дерматологу", – советует Александр Едемский.

При упоминании правильного питания многие вспоминают про старую-добрую овсянку на воде. Считается, что она полезна для желудка и уж точно не грозит аллергией. А вот у нашего эксперта несколько иное мнение. "Тема спорная, если говорить о коже. Есть понятие слизистых разваренных каш, к которым относится овсянка, манка, рисовая каша. Это продукты с высоким гликемическим индексом, то есть они очень быстро повышают уровень сахара в крови. А значит, способны повлиять на гормональный фон и состав кожного сала. У пациентов, склонных к высыпаниям, прыщи могут появиться как реакция на ту самую овсянку. Стоит помнить об этом".

Есть мнение, что декоративная косметика при нанесении на кожу с акне способна лишь усугубить ситуацию. И это не миф. Тональные кремы закупоривают протоки сальных желез плюс способны менять состав кожного сала, ухудшать его и провоцировать развитие акне. Если на лице умеренные высыпания (несколько прыщей, назовем это так), то можно прибегать к косметическим процедурам дома. Например, протирать покраснения аптечными доступными средствами, имеющими в составе активные вещества, такие как бензоил пероксид, либо азелаиновую кислоту. Они безопасны в использовании, только наносить стоит все же точечно, чтобы не вызвать дополнительного раздражения.

Многие считают, что прыщи – это проблема молодых. И после определенного возраста и о них точно можно забыть. Но это не совсем так.

"Что такое прыщ? В понятии дерматолога – это акне, угревая болезнь. А вот в представлении обывателя, воспаления на лице могут быть и при розации, себорийном дерматите. Прыщи как акне после 50 лет не появляются. А вот до сорока да, вполне. Поздние акне связаны с гормональными проблемами и эмоциональными волнениями. Сильный стресс способен спровоцировать акне", – говорит эксперт.

Что предложат в борьбе с прыщами в клиниках, косметологических кабинетах? Если говорим про аппаратные процедуры, то можно прибегнуть к фототерапии (она подавляет размножение бактерий) и некоторым видам лазера. Из косметологических процедур можно посоветовать пилинг, плазмолифтинг, мезотерапию. Но все только по назначению специалиста.

Помните, прыщ прыщу рознь. Если вы не дерматолог, то вряд ли будете знать, какой воспалительный элемент можно самостоятельно убрать дома, а какой – ни в коем случае. Ведь при неправильном выдавливании возможна травматизация сосудов, а значит гной может попасть в сосудистое русло, что, порой, приводит к очень серьезным проблемам.