В центре Москвы открылось сельское кафе

Поэтому одни, как Раппопорт или Зарьков, делают ставку на переосмысленную национальную кухню. Другие, как Деллос, внимательно присматриваются к классике. Третьи, как Новиков, создают абсолютно постмодернистские проекты в стиле а ля рюс, причудливо скроенные из самых неожиданных гастрономических элементов. А кто-то пытается пересадить на русскую почву то, что родилось и сформировалось в совершенно иных социокультурных условиях. Причем это дает порой очень хороший результат.
Заведение именно такого, экзотического для Москвы, формата открылось в январе в самом центре столицы. Речь идет о японском баре-инакая "Хатико", что на Пятницкой. Это, по сути, сельское кафе, перенесенное из японской глубинки в самый центр крупнейшего европейского мегаполиса – совсем небольшое, с полностью открытой кухней, опоясанной по периметру барной стойкой.
В центре установлен гриль робата, где готовят овощи, мясо, рыбу, грибы и морепродукты. Весь процесс приготовления происходит в буквальном смысле слова на глазах у гостей. А готовые блюда им подают, как и положено в уважающей себя инакая, на шамоджи – деревянной лопатке с длинной ручкой. За кухню отвечает хорошо известный столичным гурманам Кобаяши Кацухисо.
В меню с полсотни позиций – закуски, супы, темпура, данбури, суши, сашими, роллы и робата гриль. Порции небольшие, но комфортная цена (в среднем около 400 рублей) позволяет попробовать сразу несколько очень разных блюд.
На закуску Кобаяши предлагает, например, опаленного лосося с имбирным огурцом, следка припущенного сибаса юбики с соусом юдзу-мисо и вполне традиционный татаки из говядины с соусом понзу. В супах найдутся и мисо с грибами и водорослями, и рамены – тот, что с курицей, особенно хорош для зимней непогоды. Донбури, как и положено получились основательными и сытными – со свежим лососем, макрелью на гриле и угрем в стиле кобаяки (кусочки рыбы сначала маринуются в сладком соевом соусе, а затем обжариваются на робате).
В довольно большой линейке суши внимания заслуживают оригинальные оши – особым образом спрессованные и обернутые в нори суши из нескольких слоев риса и начинки. Здесь их делают с говядиной, лососем, тунцом, угрем, гребешком и тигровой креветкой.
А вот десерт в "Хатико" только один – жареный на углях ананас с ванильным мороженым и соленой карамелью. Блюдо получилось легким и деликатным. Вдобавок своей вкусовой палитрой оно не выбивается из общего ряда.
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