Итальянское оперное поп-трио IL VOLO в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Известное поп-трио отметят 10-летие карьеры концертом в Москве, который пройдет 12 сентября в Кремлевском Дворце.
Группа выступит под аккомпанемент симфонического оркестра. Выступление придется по душе, как молодежи, так и старшему поколению. Мощные голоса и юношеская харизма солистов, не оставит никого равнодушными.
В своем туре музыканты исполнят песни из своего нового альбома Musica, однако на этом сюрпризы не заканчиваются.
Попасть на выступление оперного три IL VOLVO 12 сентября очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram и на аккаунт концертного агентства @tci
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 10 сентября. Счастливчикам оперативно пришлем билеты.
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ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру дарят билеты (одно приглашение на 2 персоны) концерт группы IL VOLO �� Участвуй! ⠀ Условия просты: ⠀ 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram и на аккаунт @tci.ru 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 10 сентября. #концерт #группа #италия #ilvolo #трио #выступление #музыка #розыгрыш #билеты #участие #бесплатно
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