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Куда сходить в Москве: афиша на неделю 18-25 сентября, сегодня, завтра, места. Фото: gongbihua.ru Фото: parter.ru Фото: instagram.com/calligraphy.museum
Андрей Державин. Фото: gastroli.ru Куда сходить в Москве: афиша на неделю 18-25 сентября, сегодня, завтра, места. Фото: sobytiye.ru Фото: teatr-uz.ru

Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 18 по 25 сентября

Фото: www.globallookpress.com
О самых значимых событиях Москвы читайте в традиционном обзоре "Дни.ру". Мы в курсе  интересных мероприятий, который происходят в городе. 
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18 сентября, среда

Спектакль Nirvana

В театре Модерн состоится премьера постановки Nirvana. Это спектакль-биография о жизни рок-музыканта Курта Кобейна, где рассказывается история создания группы NIRVANA и легендарных песен, а также о любви и отношениях Курта Кобейна и Кортни Лав. Как говорят создатели, это спектакль о смерти культа и бессмертии рок-н-ролла, о попытке выжить в окружении безумия, о становлении и саморазрушении кумира поколений. Обо всем, что волнует каждого во время жизненных кризисов, способных обрушиться на нас в любом возрасте. Режиссер Юрий Грымов говорит: "Прошло 15 лет со дня первого показа моего спектакля NIRVANA. Проект получил большой отклик зрителей и критиков, имел коммерческий успех. Мы возвращаем его на сцену, потому что темы, которые в нем затронуты, не теряют актуальности, а, напротив, становятся острее".

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства с 18 сентября по 20 октября пройдет Фестиваль китайской живописи Гунби. Публике будет представлено творчество современных российских и китайских художников традиционной китайской живописи в стиле Гунби, зародившемся около 2000 лет назад. Одно из главных событий грядущего фестиваля – экспозиция работ и мастер-классы выдающегося китайского мастера Ли Сяомина. Его работами восхищаются во всем мире, а учебники и контуры используют все, кто создает картины в данном стиле. Также будет большая программа бесплатных демонстраций и мастер-классов от российских художников, индивидуальные экскурсии и чайные церемонии.

Куда сходить в Москве: афиша на неделю 18-25 сентября, сегодня, завтра, места. Фото: gongbihua.ru

В Зарядье состоится концерт итальянской музыки. Выступают Роман Минц (скрипка) и Андрей Гугнин (фортепиано). В программе: Даллапиккола, Tartiniana №2, дивертисмент для скрипки и фортепиано; Бузони, Cоната №2 для скрипки и фортепиано ми минор; Респиги, Соната для скрипки и фортепиано си минор. Это будет музыка пронзительной красоты и силы, удивительным, необъяснимым образом, оказавшаяся за пределами "обычного", привычного концертного репертуара.

19 сентября, четверг

В Камерном зале Филармонии состоится концерт "Звёзды XXI века". Выступают Александр Рамм (виолончель) и Анна Одинцова (фортепиано). В программе: Бетховен, Соната № 2 для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 5 № 2; Шопен, Соната для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 65; Бриттен, Сюита № 1 для виолончели соло, соч. 72.

20 сентября, пятница

В Крокус Сити Холле шоу "Сны Спящей красавицы" с прима-балериной Дианой Вишневой в главной роли. Это современная постановка, гармонично дополненная мейнстримной электронной музыкой, расскажет один из известнейших мировых сюжетов – историю "Спящей красавицы", но в новом прочтении. Зрителей ждут самые современные технологии визуального искусства, которые будут воплощать постоянные метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене благодаря костюму-аватару и открывая новые горизонты в мире театральных постановок. Всемирно известная прима-балерина Диана Вишнева исполнит роль принцессы Авроры.

Фото: parter.ru

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Альцина, или волшебный остров". "Альцина" Георга Фридриха Генделя в Театре Наталии Сац – одна из прекраснейших опер барокко. Божественная музыка и поэтичный сюжет вдохновили режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Алевтину Иоффе поставить этот шедевр как специальный спектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. Посреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски. Череда любовных наваждений, ревность, обиды, клятвы и прощения – причудливые повороты сюжета разворачиваются на сцене, звучат восхитительной, идеальной музыкой.

В Государственном центральном музее современной истории России откроется первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры". В экспозиции будет представлено более сотни живописных и графических картин художника, созданных с конца 1990-х годов до настоящего времени. Жанры самые разные: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых есть и полотна в самобытном авторском стиле dream vision. Экспозиция не будет иметь начала и конца благодаря бесшовной проекции. Выставка будет работать до 19 января.

С 20 по 22 сентября в выставочном центре "Сокольники" (павильон 7а) пройдет выставка "Великая китайская каллиграфия". Гости смогут многое узнать о китайской культуре, письменности, искусстве каллиграфии и древних традициях. Ведущие каллиграфы и художники современного Китая будут показывать публики свое непревзойденное мастерство. Также будут показаны работы из различных китайских провинций, от классических до авангардных. Кроме того, состоятся мастер-классы, лекции, музыкальные выступления и декламации китайской поэзии. Вход свободный.

Фото: instagram.com/calligraphy.museum

21 сентября, суббота

В Парке Победы на Поклонной горе состоится XV Всероссийский Форум ГТО. Двухдневный спортивный фестиваль соберет более 35 корпоративных команд, которым предстоит выполнить нормативы комплекса "Готов к труду и обороне". Участникам предстоит пройти 10 спортивных испытаний на силу, скорость, выносливость. Одно из главных испытаний – кроссфит полоса препятствий. Найти подробную информацию и подать заявку на корпоративное участие можно здесь.

Автомузей "Моторы Октября" откроет новое пространство, состоящее из двух залов: один из них будет посвящен советскому автопрому, другой – американскому. Таким образом, музей укрепит статус самого большого автомузея России. Зал автопрома США познакомит посетителей с уникальными машинами, от Студебекера 1912 года до одного из самых красивых произведений американского автодизайна Кадиллака Де Вилль образца 1959 года, легендарного традиционного президентского автомобиля Линкольн Континенталь и машиной американской мечты Шевроле Импала. Зал советских автомобилей представит старенькие "Москвичи", "Запорожцы" и другие знаковые автомобили советского автопрома. Здесь будут представлены не только серийные модели советских автозаводов, но и редчайшие автомобили, сохранившиеся в единственном экземпляре.

В Vegas City Hall состоится большой сольный концерт Андрея Державина и группы "Сталкер". Андрей Державин – автор хитов "Не плачь, Алиса!", "Журавли", "Брат", "Катя-Катерина", "Чужая свадьба". В этом году артист объявил о начале первого за 20 лет гастрольного тура. Андрей рассказывает: "Наш концерт – отличная возможность для зрителей окунуться в то время, когда Алисе и Кате-Катерине было по 16 лет, почувствовать себя счастливыми и беззаботными, и еще раз убедиться в том, что все эти годы мы были вместе". 90% программы – хорошо известные поклонникам хиты, но также будут и новые композиции, которые войдут в новый альбом, который должен увидеть свет в следующем году.

Андрей Державин. Фото: gastroli.ru

В дизайн-квартале "Флакон" состоится осенняя арт-ярмарка Happy market – культурное городское арт-событие, объединяющее талантливых людей. Любителей шоппинга ждет ярмарка мастеров, где можно будет приобрести уникальные товары ручной работы: авторскую одежду, предметы интерьера, украшения, ювелирные изделия, натуральную косметику, авторские открытки и постеры, керамику, сладкие угощения и многое другое. Также эксперты и представители beauty-индустрии на public talks, лекциях и мастер-классах раскроют самые актуальные вопросы моды, макияжа, здорового образа жизни, саморазвития, самопознания и жизни в мегаполисе. На втором этаже арт-ярмарки будет работать бесплатная beauty-зона с консультациями стилистов и экспресс-макияжем для всех желающих. Стилисты помогут разобраться в цветотипах и колористике и расскажут, как выглядеть гармонично и аккуратно, одеваясь в соответствии с возрастом, особенностями телосложения и ситуацией.

В Зарядье выступит дуэт "А&А" с программой "Пляска смерти" на двух клавесинах. Анна Кискачи и Анастасия Антонова доверяют клавесину любую музыку – от эпохи Ренессанса до наших дней. Оказывается, что этот старинный инструмент обладает неограниченными возможностями. А применение современных технологий позволяет клавесинному дуэту звучать ярко и насыщенно в самых больших залах. Концерт с мистическим названием Danse Macabre включает в себя танцы пяти веков – от старинных паван и гальярд до Венгерской пассакалии Лигети, а венцом программы станет хит ансамбля – "Пляска смерти" Сен-Санса, аранжированная дуэтом для клавесина в 4 руки.

22 сентября, воскресенье

В Малом театре состоится премьера комедии "Игроки" по произведению Николая Гоголя. В провинциальном трактире, куда приезжает шулер Ихарев, его ждет достойная компания таких же ловких пройдох, как и он. В качестве жертвы идеально подходит молодой сын помещика Глова. Но все идет в итоге не по шулерскому плану. Этот спектакль рассказывает о том, что никогда нельзя быть уверенным в том, что не найдется тот, "который тебя переплутает". В постановке почти весь актерский состав мужской, однако она немного отступит от пьесы – в нем появится и женский персонаж.

Куда сходить в Москве: афиша на неделю 18-25 сентября, сегодня, завтра, места. Фото: sobytiye.ru

23 сентября, понедельник

В Театре МДМ покажут бродвейский site-specific мюзикл "Первое свидание". Это современный комедийный музыкальный спектакль о свидании вслепую. Формат постановки необычен: site-specific мюзикл будет идти в том самом пространстве, где по сюжету происходят события спектакля. В случае "Первого свидания" это вовсе не традиционный театральный зал, а бар, в который превратится красивое фойе Театра МДМ: зрители удобно расположатся за его столиками, а действие в сопровождении джаз-бэнда будет разворачиваться прямо перед ними на расстоянии вытянутой руки. Главные роли исполнят звезды мюзиклов.

В Московском Международном Доме Музыки пройдет X Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Владимир Спиваков открывает свой юбилейный московский фестиваль в тандеме с давним другом и постоянным творческим партнером Денисом Мацуевым, который исполнит сольную партию в монументальном Втором фортепианном концерте Петра Ильича Чайковского. Во втором отделении программы под управлением Владимира Спивакова прозвучит одна из симфоний Сергея Рахманинова. "Рахманинов – гений огромного масштаба, – отмечает Владимир Спиваков. – Это один из самых любимых композиторов во всем мире, и лично для меня – одна из путеводных звезд. В его музыке всегда можно найти то, чего раньше не слышал и не видел, что-то бездонное. Каждый раз, когда я возвращаюсь к его музыке, это праздник души".

24 сентября, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Любовь и голуби". Кузякин, отдыхая на море, влюбляется в яркую "курортную" фифу, совсем не похожую на его деревенских женщин, и уходит из дома. Но, нагулявшись на стороне, нерадивый муж затосковал по дому, по своей жене Наденьке и по голубям. Постановка наполнена нежностью и теплом, окутана лирикой народных песен и романтикой мелодий оркестра Поля Мориа.

Фото: teatr-uz.ru

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Русское горе…от ума". Постановка весьма далека от классического первоисточника, пьесы Грибоедова, которую все изучали, изучают и будут изучать в школе. Здесь Фамусов и Чацкий поют арии, София танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор комментирует происходящее не хуже, чем в древнегреческой комедии.

18 сентября 2019, 14:16

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